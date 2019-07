Manuel Galiano preoccupato | “Come si fa a non pensare? Mi rimprovero”

News UeD - Manuel Galiano sull’amore svela : “Mai rinunciare ai sogni” : Manuel di Uomini e Donne dispensa consigli d’amore ai fan: “Se ti ama ti segue” Manuel Galiano, in queste settimane, ha fatto discutere per la sua clamorosa rottura con Giulia Cavaglià. Il motivo di questa loro separazione non è dato saperlo, ma sono circolate indiscrezioni sul fatto che probabilmente lui avrebbe tradito l’ex tronista di UeD. Comunque sia oggi il ragazzo è tornato a parlare sui social con i suoi fan, ...

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano - spunta testimonianza : “Uscirà la verità” : Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, spunta una nuova testimonianza dopo la fine della loro storia Giulia Cavaglià e Manuel Galiano continuano a far discutere! Ormai la loro storia è terminata, entrambi hanno confermato attraverso i social di non stare più insieme. Le voci di una possibile crisi sono iniziate quando Manuel è partito per una […] L'articolo Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, spunta testimonianza: “Uscirà la verità” ...

U&D - Manuel Galiano contro la sua ex Giulia : 'Ti avrei coperto per mesi' : Salta un'altra coppia del people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Infatti, dopo la rottura tra la tronista napoletana Angela e Alessio Campoli, ora tramite i social anche un'altra coppia di Uomini e Donne ha deciso di dirsi addio, a un mese dalla scelta; stiamo parlando della coppia formata da Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. Tra i due è scoppiata una vera e propria guerra sui social network. Il tutto è iniziato domenica mattina, ...

Manuel Galiano replica alla sua ex : ‘Per te avrei preso anche altri 3 mesi d’insulti’ : Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati. Dopo l’annuncio via social da parte dell’ex tronista, è arrivata la dura replica da parte dell’ex tronista. Ad un mese esatto dalla scelta, tra i due giovani sembra essersi rotto l’idillio. La vacanza di Manuel a Ibiza con i suoi amici, aveva già messo in allarme i fan. A peggiorare ulteriormente la situazione sono state anche le presunte voci di un tradimento del ragazzo ai danni della sua ...

Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglia! La testimonianza di un’ex concorrente di Temptation Island : Giulia Cavaglia ammette di essere confusa dopo la notizia del tradimento di Manuel Galiano. A raccontare come stanno le cose è un’ex protagonista di Temtation Island, Giada Giovannelli, che partecipò al programma insieme a Manuel.\\ «Manuel ha tradito Giulia, sapete che era con noi a Temptation. Io non ci sono mai andata d’accordo, stavo per litigare pesantemente con una persona così, è una persona arragonte, non ascolta gli altri, pensa di ...

Manuel Galiano risponde stizzito alla sua ex : "Vittimismo senza senso" - : Serena Granato L'ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià, ha fatto sapere ai suoi sostenitori che la love story con Manuel Galiano è giunta al capolinea Tra le sue ultime storie pubblicate su Instagram, l'ex tronista di Uomini e donne, Giulia Cavaglià, ha confermato il rumor che la vedeva da diversi giorni in crisi con il ragazzo scelto al dating-show di Maria De Filippi, Manuel Galiano. "Per tutti quelli che mi dicono 'non ...

?Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. «Sei stato un flop» - lui risponde così : Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. La coppia, uscita meno di un mese fa dal programma Uomini e Donne, si è detta ufficialmente addio. Da giorni si vociferava...