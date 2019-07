Maltempo | gravi danni per le violente grandinate di ieri nelle campagne veneziane

meteoweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Solo il sud della provincia di Venezia si è salvatonel tardo pomeriggio dalleche hanno colpito ancora una volta duramente le. Partendo dal portogruarese a Summaga, Cessalto, San Stino fino a Martellago, Scorzè l’effetto visivo dipomeriggio era di un manto di neve caduto in abbondanza. Colpite le colture in campo dai seminativi: rotte le foglie della soia e il mais che proprio in questi giorni stava iniziando a fiorire, ma anche i vigneti, frutteti e orticole facendosalire il conto deiin un’estate anomala segnata da eventi metereologici estremi. “Per gli agricoltori diventa sempre più indispensabile assicurare il proprio reddito per far fronte a questi eventi violenti sempre più frequenti in cui in pochi minuti si vede sfumare il lavoro dell’intero anno”, dichiara il presidente di ...

zazoomnews : Maltempo in Puglia gravi danni alle strutture agricole: comparto in ginocchio - #Maltempo #Puglia #gravi #danni - zazoomblog : Maltempo in Puglia gravi danni alle strutture agricole: comparto in ginocchio - #Maltempo #Puglia #gravi #danni - CopagriNazional : RT @Copagri_Puglia: #Maltempo: #Battista (#Copagri #Puglia), compromesse quasi irrimediabilmente le coltivazioni di #angurie e #meloni, orm… -