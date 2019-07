Maltempo | è un Luglio di meteo estremo sull’Italia | 10 violente grandinate al giorno nel

meteoweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Nel prima metà del mese disull’Italia si sono abbattute in media più di 10alche hanno provocato pesanti danni nelle città e nelle campagne dove in questo momento i chicchi distruggono verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta mandando in fumo un intero anno di lavoro. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione dell’ultima ondata diche investe il Paese da Nord a Sud, sulla base della Banca dati europea sugli eventi estremi ESWD che ha rilevato asulla Penisola anche 9 trombe d’aria. Piante sradicate, serre divelte, frutta come le pesche, le mele, l’uva ed i kiwi flagellata come pure meloni e pomodori ma anche campi allagati e grano e mais stesi a terra – spiega la Coldiretti – sono il risultato dei temporali intensi accompagnati dakiller che hanno ...

