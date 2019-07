Malattia Mihajlovic | Zazzaroni si pente | “Ho fatto il giornalista e non l’amico”

calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Arrivano le scuse. Ivansi scusa pubblicamente con. Il direttore del Corriere dello Sport, amico del serbo, ha infatti svelato la notizia delladel tecnico del Bologna che era rimasta fino a sabato mattina segreta. Gesto, questo, che non è andato giù al tecnico dei felsinei, che lo ha rimarcato in conferenza stampa. Adesso ilsi è pentito, così come evidenziato nell’editoriale apparso sul Corriere dello Sport. Eccolo integralmente. “Non mi sono perso una sola parola della conferenza stampa di Sinisa, provando a misurare ogni sua frase, ogni espressione dello sguardo, i gesti, le battute, come ipnotizzato dai suoi occhi. Lucidi. «Ma non è paura», ci ha rassicurati. Mi ha raggelato, il giorno prima avevo urlato in redazione tutta la mia rabbia quando intorno alle 17 mi avevano raccontato che l’amico di vent’anni era malato di ...

