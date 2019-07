Malattia Mihajlovic | il messaggio di Giorgia Meloni

calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) “Questa sfida la vincerò, per me, per mia moglie, per la mia famiglia e per tutti quelli che mi vogliono bene. La dignità e il coraggio con cuista affrontando la partita più difficile della sua vita, siano esempio per tutti. Un grande abbraccio! Forza Sinisa”. È quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, la conferenza stampa: “ho la leucemia”, il tecnico in lacrimeL'articolo, ildiCalcioWeb.

angelomangiante : #Mihajlovic : “Ho la leucemia. Non vedo l’ora di cominciare le cure. La vincerò. Batterò la malattia, per mia mogl… - realvarriale : Impossibile non emozionarsi davanti alla commozione di Sinisa nel raccontare la sua malattia, una leucemia acuta. U… - FabrizioRomano : 'Io vincerò questa sfida e batterò la malattia. Lo farò per me, per mia moglie, per la mia famiglia, per chiunque m… -