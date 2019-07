Malattia Mihajlovic | i pensieri di Acerbi e Gasperini

Malattia Mihajlovic - le parole di Gravina : “A Sinisa Mihajlovic un grandissimo in bocca al lupo nella consapevolezza che il suo modo di essere, il suo carattere, la sua forza lo porteranno sicuramente a lanciare un altro ruggito da grande leone nell’aggredire in maniera positiva le dure leggi della vita“. Queste le parole a Sky Sport del presidente della FIGC Gravina.L'articolo Malattia Mihajlovic, le parole di Gravina sembra essere il primo su CalcioWeb.

Malattia Mihajlovic - il messaggio della moglie dell’allenatore [FOTO] : “Di forza ne abbiamo tanta ma con il vostro Amore siamo imbattibili. Grazie a tutti”. Così Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, ringrazia su Instagram tutti quelli che in queste ore stanno inviando messaggi di sostegno all’allenatore del Bologna. Visualizza questo post su Instagram Di Forza ne abbiamo tanta ma con il vostro Amore siamo imbattibili. Grazie a tutti ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio di Giorgia Meloni : “Questa sfida la vincerò, per me, per mia moglie, per la mia famiglia e per tutti quelli che mi vogliono bene. La dignità e il coraggio con cui Mihajlovic sta affrontando la partita più difficile della sua vita, siano esempio per tutti. Un grande abbraccio! Forza Sinisa”. È quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Malattia Mihajlovic, la conferenza stampa: “ho la leucemia”, il tecnico in ...

Mihajlovic - Zazzaroni si scusa per aver anticipato la notizia della Malattia : "Qualcuno pur di vendere 200 copie in più ha rovinato un'amicizia di oltre 20 anni". Sinisa Mihajlovic, nella conferenza stampa in cui ha annunciato di avere la leucemia, ha tirato una frecciata al direttore de 'Il Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni. Il quotidiano sportivo, nel giorno in cui il tecnico del Bologna ha parlato in conferenza stampa della della sua malattia, aveva anticipato che il tecnico dei felsinei non stava bene. Ivan ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio del presidente dell’Associazione Italiana Allenatori - Renzo Ulivieri : “Le partite più difficili le vincono i grandi uomini prima ancora che i grandi Allenatori. E tu la vincerai. Per quello che ancora una volta hai dimostrato di essere; per il coraggio e la dignità con cui hai annunciato pubblicamente la tua Malattia. Caro Sinisa, tutta l’Associazione Italiana Allenatori Calcio ti abbraccia idealmente e farà un tifo accanito per te”. Così Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione ...

Mihajlovic e la leucemia - se il campione serbo diventa modello di prevenzione contro la Malattia : “fate i controlli - è l’unica speranza” : Sinisa Mihajlovic modello di prevenzione contro la malattia: l’allenatore del Bologna, 50enne serbo e centrocampista di classe che ha fatto la storia di Stella Rossa, Sampdoria e Lazio (in serie A ha giocato anche nella Roma e nell’Inter), ieri ha annunciato in una conferenza stampa di avere la leucemia. Diagnosticata appena due giorni fa. “Le mie non sono lacrime di paura: io la malattia la rispetto ma la vincerò guardandola ...

Le notizie del giorno – La Malattia di Mihajlovic - il messaggio di Cucchi - Icardi lascia il ritiro : Mihajlovic HA LA LEUCEMIA – La notizia ha sconvolto tutti, la malattia di Sinisa Mihajlovic è arrivata nel cuore della notte e diverse voci sono circolate nelle ultime ore. Il tecnico serbo sarà costretto a lasciare la panchina del Bologna per vincere la battaglia più importante, quella contro la malattia. E’ stato un risveglio triste soprattutto per i tifosi del Bologna, il pensiero di calciatori, dirigenti e tifosi è rivolto a ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio di Francesco Totti : Tante testimonianze di affetto per Sinisa Mihajlovic, dopo la notizia che ha sconvolto gli appassionati di calcio e non solo della sua leucemia. Ha voluto far sentire la sua vicinanza anche Francesco Totti con un messaggio su Twitter: “Lotterò ed esulterò con te, perché sarà una vittoria. Forza Sinisa”. Malattia Mihajlovic, la conferenza stampa: “ho la leucemia”, il tecnico in lacrimeL'articolo Malattia Mihajlovic, il messaggio ...

La Malattia di Mihajlovic sulle orme di Vialli - Acerbi - Armstrong - Abidal : quanti precedenti nel mondo dello sport [FOTO] : Giocano, perdono o vincono, sono famosi per questo. Poi, all’improvviso, si trovano a fare i conti con la malattia. E allora la affrontano come fosse un avversario, con coraggio. Prima di Sinisa Mihajlovic era capitato a Lance Armstrong e Erik Abidal, tra gli altri. o a Gianluca Vialli tra gli ultimi: forti in gara, ancora piu’ forti nell’affrontare il dolore e nello sconfiggerlo. Di piu’, Mihajlovic ci ha messo oggi un ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio di Gianni Morandi : “Caro Sinîsa, la notizia mi ha colpito profondamente. Oggi ascoltando le tue parole mi sono commosso per il tuo coraggio e la tua determinazione”. Così Gianni Morandi, grande tifoso del Bologna, ha commentato su Instagram la notizia della Malattia di Sinîsa Mihajlovic, che costringerà l’allenatore dei felsinei ad uno stop forzato per curarsi. “Lo so che ce la farai! Ti abbraccio forte”, ha concluso ...

Malattia Mihajlovic - i messaggi di Donnarumma - Del Piero e Di Francesco : “Sei un vincente, un combattente nato. Dimostralo ora, ancora una volta. Forza Sinisa, un forte abbraccio”. Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, manda attraverso Twitter il suo incoraggiamento al collega Sinisa Mihajlovic. “Mi hai insegnato a non mollare mai, ora tocca a te! Sei più forte, vincerai tu! Sono con te Mister!”. Lo ha scritto sui social il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, lanciato in ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio di vicinanza del Catania : Siniša Mihajlovic ha dimostrato ovunque, anche a Catania, di essere un campione di coraggio: le sue parole sono sempre state chiare, edificanti e forti, come i suoi esempi e come gli stimoli che generosamente inventa e offre ai suoi compagni d’avventura. Nei mesi vissuti insieme, qui, partendo da una situazione sportivamente pessima, riuscì prodigiosamente a trasmettere ai calciatori, ai tifosi ed agli stessi dirigenti una fiducia ...

Malattia Mihajlovic - l’allenatore serbo pronto alla battaglia : il messaggio social della figlia è… fiero [FOTO] : La figlia di Mihajlovic ha postato sui social un dolce messaggio per il padre, che oggi ha annunciato di avere la leucemia Un giorno difficile per il calcio italiano, Sinisa Mihajlovic infatti ha annunciato di avere la leucemia, un brutto male che lo costringerà a stare lontano dai campi di gioco per un po’. L’allenatore serbo non ha però nessuna intenzione di arrendersi, cominciando a lottare già dai prossimi giorni per ...

Malattia Mihajlovic - i messaggi di Lazio - Lecce e Lega Serie A : “Insieme abbiamo vinto tanto. Siamo con te anche in questa battaglia”. Lo ha scritto, su Twitter, la Lazio, dove Mihajlovic ha militato da giocatore fra il 1998 e il 2004. Anche il Lecce dimostra il proprio affetto al tecnico Sinisa Mihajlovic: “Tantissime sfide e battaglie vinte sul campo. Adesso la più importante! Forza Sinisa, vincerai anche questa!” Queste le parole della società giallorossa apparse in un ...