LIVE Tunisia-Senegal | Semifinale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | sale la tensione al

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1′ Si parte al Cairo! Batte il! INIZIO PRIMO TEMPO 17.55 Suonano gli inni!la! 17.54 Scendono in campo le due squadre! 17.51 Riuscirà ila conquistare il primo trofeo della sua Storia? Oppure laavrà l’occasione di trovare il bis? 17.48 Le squadre sono quasi pronte per scendere in campo. 17.45 Ancora in gioco 3 dei 4 giocatori primi in classifica cannonieri: il primo a scendere in campo è Mané, quindi Adam Ounas e Odion Ighalo. 17.43 Manca sempre meno all’inizio della sfida: chi sarà la prima finalista della 32esima edizione? 17.41 Arbitra la sfida l’etiope classe ’80 Bamlak Tessema. 17.39 La finale si giocherà venerdì 19 giugno alle 21 allo Stadio Internazionale del Cairo, teatro della secondadi questa sera. 17.37 Anche le Aquile di Cartagine si sono ...

