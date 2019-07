LIVE Tunisia-Senegal 0-1 | Semifinale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | i Leoni della

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.38 Grazie per aver seguito con noie restate con noi per la secondad’Africa! 20.37 Iltorna in finale did’Africa dopo 17 anni grazie all’1-0 sulla! Unadurata oltre i 120′, decisa da un intervento goffo, l’ennesimocompetizione, di Hassen, che butta il pallone su Bronn che provoca il gol vittoria deiTeranga, che dopo il secondo posto del 2002, si giocheranno la finale contro Algeria, contro cui ha perso ai gironi, o Nigeria. Un atto conclusivo in cui non ci sarà Koulibaly, diffidato, ma la generazione d’oroese vuole il trofeo, come mostrato oggi, con le sgroppate di Sabaly e Mané che hanno prevalso sul genio di Khazri, che proverà ad ottenere la medaglia di bronzo. FINE SECONDO TEMPO ...

