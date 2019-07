LIVE Tunisia-Senegal 0-1 | Semifinale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Hassen commette

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE 106′ Finisce qui il primo tempo supplementare. 105′ 1 minuto di recupero. 104′scossa dall’incredibile papera del proprio portiere:in controllo. 102′ Uscita a vuoto disu cross da calcio piazzato e autogol di Bronn: clamoroso, ennesimo, errore di. 101′ VANTAGGIO!! 1-0!!! ENNESIMO ERRORE DI! 100′ Tante interruzioni in questo primo tempo supplementare. 98′ Chance sprecata per lache non riesce a sfruttare il contropiede: Khazri non viene servito e Sassi spreca. 97′ Più propositivo ilin questo primo tempo supplementare. 95′ Grande giocata di Mané che entra in area e serve Gueye che incespica sul pallone e non trova più il pallone. 93′ Match che probabilmente ora si giocherà ...

