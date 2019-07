LIVE Tunisia-Senegal 0-0 | Semifinale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | dopo i rigori

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94′ NON C’È PIU’ TEMPO! SI VA AI SUPPLEMENTARI! 92′ Le due squadre non provano più ad attaccare! 90′ 3 minuti di recupero! 89′ SAIVET!!!! ILLUSIONE DEL GOL CON IL SINISTRO! 87′ Laprova ad attaccare in questi minuti finali. 85′ Supplementari sempre più vicini: le due squadre sono già in debito d’ossigeno. 83′ Dentro Chaaleli per la, fuori Ben Mohamed. 81′ Clamoroso quanto sta accadendo al Cairo: nessuna delle due squadre è capace di andare avanti. 80′ HASSEN!!!! ANCHE IL PORTIERE TUNISINO NEUTRALIZZA UN RIGORE!!!! SAIVET IPNOTIZZATO! 79′ Clamoroso al Cairo: chance d’oro per Koulibaly&Co.! 79′ RIGORE!!! ATTERRATO DIAGNE!!! CHANCE PER I LEONI DELLA TERANGA! 78′ Poco più di 10 minuti alla fine dei tempi ...

