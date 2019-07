LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | 14 luglio | Batki-Pellacani ci provano nella

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e gli azzurri in gara (14) – La presentazione della giornata dei(14) Buongiorno e bentrovati alladella terza giornata deidi. Al Nambu University Municipal Aquatics Center due le gare in programma quest’oggi. Si comincerà con le eliminatorie della piattaforma femminile. Chiarae Noemifaranno il loro esordio iridato con l’obiettivo di centrare un buon piazzamento. Per la qualificazione alla finale non dovrebbero esserci problemi visto che si qualificano dodici coppie e la qualifica vede la presenza di quattordici nazioni. Grandi favorite per il successo finale, in vista della finale, le cinesi Zhang Jiaqi/Lu Wei. Vedremo poi la finale dal metro maschile, con il nostro Giovanni Tocci. Non sarà semplice per il cosentino replicare ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 13 luglio Cerruti sesta nel sincro. Tra poco i tuffi - #Nuoto #Mondiali… - enricospada2 : #Gwangju2019 #worlchampionships2019 #FinaGwangju2019 #diving #tuffi Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti delle… - zazoomnews : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: Bertocchi è settima nella finale dal metro. Alle 13.45 la finale del sincro 3m… -