LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Russia in vetta alla routine tecnica

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.48: La Cina si conferma seconda forza mondiale nellaodierna, pur parlando di eliminatorie. Il punteggio è di 94.3638, Italia che scala in quinta piazza 5.42: Le bielorusse sono decime in questi preliminari delladella prova a squadre: 81.5990 per loro. 5.36: Le campionesse del mondo e olimpiche dellaconfermano la loro leadership in questa specialità: 96.2253. Grande prova per loro. Azzurre che scalano in quarta piazza 5.30: Grandedell’Ucraina in questi preliminari del tecnico a squadre: 93.3313 edella graduatoria davanti al Giappone e all’Italia 5.24: Le azzurre completano una splendida, ottenendo il punteggio di 90.1049 e posizionandosi davanti al Canada e alle spalle del Giappone 5.18: Australia conquista l’undicesimo posto con 73.4450 in ...

zazoomnews : LIVE Nuoto sincronizzato Mondiali 2019 in DIRETTA: inizia la routine tecnica della prova a squadre. Italia protagon… - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Mondiali 2019 in DIRETTA: 10 km femminile. Partenza lenta per Arianna Bridi e Rachele Bruni -… - zazoomblog : LIVE Nuoto sincronizzato Mondiali 2019 in DIRETTA: inizia la routine tecnica della prova a squadre. Italia protagon… -