LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Italia quinta nei preliminari del

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.17 Anna-Maria e Eirini Alexandri scendono in vasca ora per l’Austria dopo l’ottavo posto nei, la sfida con la Spagna è molto aperta. 12.15 Si porta ampiamente in testa come preventivato la formazione iberica 87.2960 il punteggio (26.3000, 23.3000 e 34.3960) che calano leggermente il loro score del preliminare. 12.11 Paula Ramirez, storica compagna di Ona Carbonell che qui fa la riserva, e Sara Saldana Lopez in acqua per la Spagna. 12.09 Le messicane Nuria Diosdado Garcia e Joana Jimenez Garcia si esibiscono con “Bella ciao” e portano a casa 84.9938 punti, prima posizione provvisoria: 25.8000 l’esecuzione, 25.9000 di impressione e 33.2928 di elementi, soddisfatte del risultato. 12.03 Sulle note di “It’s Oh So Quiet” di Björk le americane escono dalla vasca con un 84.0190 ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: Rachene Bruni bronzo nella 10 km attesa per Setterosa e Batki-Pellacani -… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: Rachene Bruni bronzo nella 10 km attesa per Setterosa e Batki-Pellacani -… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: Rachene Bruni bronzo nella 10 km tocca a Giovanni Tocci e Setterosa - #Nuoto… -