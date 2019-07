LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Italia quinta nei preliminari del

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01 Anita Alvarez e Ruby Remati aprono le danze per gli USA, sulle note di “It’s Oh So Quiet” di Bjork 12.00 Tutto pronto, si può partire per questa finale del duo tecnico! 11.56 Entrano in scena le dodici coppie in gara, nell’ordine USA, Messico, Spagna, Austria, Grecia, Francia, Russia, Giappone,, Cina, Ucraina e Canada a chiudere. 11.53 Favoritissima la coppia russa formata dalla stella a tutto tondo Svetlana Kolesnichenko con la compagna Svetlana Romashina, che non dovrebbe avere problemi a confermare nuovamente il titolo iridato. 11.49 Dopo laposizione ottenuta con 88.6622 nel preliminare la solida coppia formata dalle nostre Linda Cerruti e Costanza Ferro cercherà di rimanere tra le posizioni di vertice e magari anche attaccare la medaglia di bronzo. 11.45 Eccoci ritrovati a Gwanju, ...

