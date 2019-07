LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Italia quinta nei preliminari del

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVi diamo appuntamento alle ore 12.00ne per la finale del duo tecnico, con le nostre Linda Cerruti e Costanza Ferro che saranno in lizza per le posizioni nobili della competizione. Un saluto dalla redazione di OA Sport 6.11: Si chiude quindi il preliminare della routine del team tecnico. L’Egitto ha ottenuto il 16° punteggio con 76.8351.che, quindi, chiude inpiazza queste qualifiche (90.1049) nella classifica guidata dalla Russia (96.2253), a precedere Cina (94.3638), Ucraina (93.3313), Giappone (92.3274) e la formazione tricolore. 6.06: Ottava posizione per la Grecia con il punteggio di 86.0075 in questa routine del team tecnico. E’ il momento dell’ultima squadra, ovvero l’Egitto 5.58: Spagna vicina all’ma l’89.4561 non è sufficiente per scavalcare le azzurre. Dunque le ...

