LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | inizia la routine tecnica della prova

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.02: La prima squadra a entrare in acqua nellasarà il Canada 4.00: Via dunque a queste eliminatorie del tecnicoa squadre. 3.58: Osservata speciale, come è logico che sia, la squadra russa, campione del mondo in carica e grande favoritavigilia. 3.55: La compagine italiana scenderà in acqua per quindicesima. Saranno 23 le formazioni a gareggiare in questa fase preliminare e 12 a conquistare il pass per la finale 3.53: Si comincia a partire dalle 04.00 italiane dai preliminari del tecnicoa squadre 3.50: Buongiorno e bentrovati allaterza giornata di competizioni aidelle discipline acquatichedi Gwanju (Corea del Sud) Preliminare Cerruti / Ferro – Il medagliere di GwanjuBuona sera e ben ritrovati su OA Sport con laterza ...

annerosafabi : RT @zazoomnews: LIVE Nuoto di fondo Mondiali 2019 in DIRETTA: 10 km femminile. Arianna Bridi e Rachele Bruni nel gruppo di testa a metà gar… - zazoomblog : LIVE Nuoto sincronizzato Mondiali 2019 in DIRETTA: 14 luglio Italia per stupire con la squadra e il duo tecnico -… - zazoomnews : LIVE Nuoto di fondo Mondiali 2019 in DIRETTA: 10 km femminile. Arianna Bridi e Rachele Bruni nel gruppo di testa a… -