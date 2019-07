LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | Rachene Bruni bronzo nella 10 km | attesa per

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rachene Bruni bronzo nella 10 km - tocca a Giovanni Tocci e Setterosa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si inizierà con la 10 km di fondo femminile che assegnerà il secondo titolo delle acque libere e anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alle migliori dieci classificate. Arianna Bridi e Rachele Bruni cercheranno di centrare sia il target medaglia che quello ...

LIVE Italia-Australia pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : debutto difficile per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo della pallanuoto (14 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Australia, valida per la prima giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: subito dunque per le ragazze del CT Fabio Conti l’incrocio con l’avversaria più ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Alle 12.00 Cerruti/Ferro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vi diamo appuntamento Alle ore 12.00 Italiane per la finale del duo tecnico, con le nostre Linda Cerruti e Costanza Ferro che saranno in lizza per le posizioni nobili della competizione. Un saluto dalla redazione di OA Sport 6.11: Si chiude quindi il preliminare della routine del team tecnico. L’Egitto ha ottenuto il 16° punteggio con 76.8351. Italia che, quindi, chiude in quinta piazza ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bruni BRONZO nella 10 km - Pellacani/Batki in finale nel sincro 10m : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si inizierà con la 10 km di fondo femminile che assegnerà il secondo titolo delle acque libere e anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alle migliori dieci classificate. Arianna Bridi e Rachele Bruni cercheranno di centrare sia il target medaglia che quello ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Russia prima nelle qualifiche del team tecnico. Italia quinta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.58: Spagna vicina all’Italia ma l’89.4561 non è sufficiente per scavalcare le azzurre. Dunque le rappresentanti del Bel Paese chiuderanno salvo sorprese clamorose in quinta posizione queste qualifiche del team tecnico 5.52: La Francia conclude i preliminari della routine tecnica della prova a squadre con lo score di 85.5793 in settima posizione. Ora è il momento della spagnola, ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Russia in vetta alla routine tecnica della prova a squadre. Italia quinta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.48: La Cina si conferma seconda forza mondiale nella routine tecnica odierna, pur parlando di eliminatorie. Il punteggio è di 94.3638, Italia che scala in quinta piazza 5.42: Le bielorusse sono decime in questi preliminari della routine tecnica della prova a squadre: 81.5990 per loro. 5.36: Le campionesse del mondo e olimpiche della Russia confermano la loro leadership in questa specialità: ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia la routine tecnica della prova a squadre. Italia protagonista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.02: La prima squadra a entrare in acqua nella routine tecnica sarà il Canada 4.00: Via dunque a queste eliminatorie del tecnico della prova a squadre. 3.58: Osservata speciale, come è logico che sia, la squadra russa, campione del mondo in carica e grande favorita della vigilia. 3.55: La compagine Italiana scenderà in acqua per quindicesima. Saranno 23 le formazioni a gareggiare in questa ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 10 km femminile. Arianna Bridi e Rachele Bruni nel gruppo di testa a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.10: Si allunga e si assottiglia il gruppo. Le azzurre forse al momento sono un po’ indietro ma sembrano in controllo 2.10: Al sesto km Grangeon sempre davanti: Bridi è decima a 7″, non scatta il chip di Bridi ma l’azzurra è lì, vicina alla compagna 2.06: Al km 5.8 Bridi risale al sesto posto a 3″ dalla Grangeon, mentre Bruni è più indietro, a una decina di secondi ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 10 km femminile. Partenza lenta per Arianna Bridi e Rachele Bruni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.58: Grangeon in testa a metà gara dopo il rifornimento. Bridi risale la china e anche Bruni. La prima azzurra è a 8″ dalla testa, la seconda a 12″ 1.54: La statunitense Andersson sembra prendere decisamente il comando delle operazioni. Van Rouwendaal si vede nelle prime posizioni del gruppo 1.50: Al km 4.3 in testa c’è Wunram davanti a Anderson. Bridi a 13″, Bruni a ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 14 luglio - Italia per stupire con la squadra e il duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Preliminare Cerruti / Ferro – Il medagliere di Gwanju 2019 Buona sera e ben ritrovati su OA Sport con la DIRETTA LIVE della terza giornata di competizioni ai Mondiali delle discipline acquatiche 2019 di Gwanju (Corea del Sud); concentrando l’attenzione sul Nuoto sincronizzato il programma odierno prevede il turno preliminare della prova a squadre del tecnico che prenderà il via ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Argento per l’Italia nella pallanuoto femminile - gli azzurri del volley si giocano l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.07 volley – Siamo nel secondo set della finale per l’oro tra Italia e Polonia. azzurri meglio rispetto al primo ma comunque sotto 11-8 al momento. 21.03 pallanuoto femminile – Finisce qui. Medaglia d’Argento per l’Italia. Le azzurre vengono sconfitte in finale 8-7 dall’Ungheria, giocando una buona partita e centrando comunque un ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Attesa per la pallanuoto femminile - Alessia Russo d’argento nella ritmica - calcio maschile di bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.11 calcio – Sbaglia Salamatov!!!! L’Italia vince la medaglia di bronzo!!!! Italia-Russia 6-5 dcr (2-2 al 90′)! 19.10 calcio – Strada segna il quinto tiro dell’Italia! 19.09 calcio – Segna anche Kirsanov. 19.09 calcio – Gol di Mercadante! 19.08 calcio – Sbaglia anche Kuftin! 19.08 calcio – Errore di ...