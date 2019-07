LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 10 km femminile Partenza lenta per

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.58: Grangeon in testa a metà gara dopo il rifornimento. Bridi risale la china e anche Bruni. La prima azzurra è a 8″ dalla testa, la seconda a 12″ 1.54: La statunitense Andersson sembra prendere decisamente il comando delle operazioni. Van Rouwendaal si vede nelle prime posizioni del gruppo 1.50: Al km 4.3 in testa c’è Wunram davanti a Anderson. Bridi a 13″, Bruni a 18″ 1.47: Sempre inal gruppo le azzurre al km 4.1. In testa Ruiz, Vermeulen e Anderson 1.45: Gruppo che si allarga, con l’andatura delle prime che si abbassa. Azzurre sempre molto nascoste 1.39: Al km 3.3 Wunram in testa, Bridi e Bruni sono sempre inal gruppo con un ritardo di 15″, attorno alla 30ma posizione 1.35: La spagnola Ruiz prova a fare l’andatura 1.33: La tedesca Wunram va ad affiancare Grangeon in ...

