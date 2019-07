LIVE Italia-Stati Uniti pallanuoto | Finale Universiadi 2019 in DIRETTA | azzurri a caccia

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orario d’inizio e tv diSalve a tutti e benvenuti allatestuale didel torneo maschile didelle. Il Settebello ha surclassato la Russia in semie si è così guadagnato la possibilità di tornare in vasca per disputare l’atto conclusivo contro gli statunitensi, i quali si sono liberati dell’Ungheria non senza qualche difficoltà. La nostra Nazionale andrà adella medaglia d’oro di fronte al pubblico di Napoli, pronto a spingere i propri beniamini verso l’ultimo successo di una splendida manifestazione disputata dagli atleti. La kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo, infatti, si concluderà proprio con questa partita e glini cercheranno di chiudere in bellezza. I ragazzi ...

iamlp : Ciao Italia! Ci vediamo a Rimini Domenica 14 Luglio insieme agli amici di RDS 100% Grandi Successi (@comunerimini) - Confindustria : Be the change: segui qui la diretta streaming di #FED2019, la quarta edizione del Forum dell’Economia Digitale di… - zazoomnews : LIVE Italia-Australia pallanuoto femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: debutto difficile per il Setterosa - #Italia-… -