LIVE Italia-Stati Uniti 10-4 pallanuoto | Finale Universiadi 2019 in DIRETTA | gli azzurri

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA L’ULTIMO QUARTO! Finito il terzo periodo!10-4. 14” Rosenfeld prova a riaprire la sfida, 10-4. 22” Glichiedono il timeout per le ultime battute del periodo. 30” Turner si salva ancora, con l’aiuto della traversa. Tira solo l’! 51” Spreca Campopiano solo davanti al portiere. 2’29” Palo di Del Basso! Dominio assoluto dell’. 3’22” Campopiano! Decima retena, a tu per tu con il portiere l’azzurro firma il 10-3. 4’22” Cannella trasforma! 9-3 per gli. 4’22” RIGORE PER L’! 4’54” Stavolta il tempo lo fermano gli americani che proveranno a sfruttare una superiorità numerica. 5’49” Timeout per l’dopo un’altra difesa ...

iamlp : Ciao Italia! Ci vediamo a Rimini Domenica 14 Luglio insieme agli amici di RDS 100% Grandi Successi (@comunerimini) - Confindustria : Be the change: segui qui la diretta streaming di #FED2019, la quarta edizione del Forum dell’Economia Digitale di… - zazoomnews : LIVE Nuoto sincronizzato Mondiali 2019 in DIRETTA: Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Tra poco in acqu… -