LIVE Italia-Australia 3-0 pallanuoto femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | inizia bene il

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO QUARTO.3-0 0’27” Sciupata una nuova superiorità dalle oceaniche. 1’42” Disinnescata la prima superioritàna, Gorlero si rifugia in corner. 3’10” GOOLLL!!!! Chiappini per Palmieri, schiaffetto al volo e seconda superiorità convertita in gol!3-0. 4’14” GOOOLLLL!!!!! Bianconi concretizza la prima superiorità numerica con una botta dai 5 metri!2-0. 5’23” Tabani recupera palla in difesa e disinnesca l’offensiva oceanica. 6’26” GOOOOLLLLL !!! Controfuga orchestrata da Avegno, Garibotti conclude eporta in vantaggio il Setterosa!!!1-0. 6’35” Gorlero con l’aiuto del palo si salva. 7’40” Ottima parata in due tempi di Giulia Gorlero. INIZIO PRIMO ...

