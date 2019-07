LIVE Federer-Djokovic | Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-75 6-1 3-2 | terzo set in

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 4-1 - due break a inizio secondo set per lo svizzero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Federer con un ace, lo svizzero si assicura almeno una possibilità di servire per il secondo set 40-30 Esce il recupero di rovescio di Djokovic 30-30 Palla corta di Federer, arriva male Djokovic che la mette in rete 15-30 Gran dritto di Djokovic che cerca di procurarsi un’occasione per rientrare 15-15 Doppio fallo di Federer, è il quarto 15-0 Servizio e dritto di Federer 4-1 Federer, ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) - il serbo vince il primo set : 5-7 SET DJOKOVIC: sbaglia con il rovescio Federer, il primo set è del serbo in 58 minuti, e potrebbe essere una chiave di volta già molto importante del match 5-6 SET POINT DJOKOVIC: il serbo scende a rete con il rovescio e ottiene il punto, ma ora serve Federer 5-5 Sbaglia di nuovo con il dritto Federer su ottima profondità di Djokovic 5-4 Federer, cerca il contropiede con il dritto in ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-5 - sale di giri la sfida : 6-6 Ace di Djokovic, si va al tie-break 40-0 Servizio e rovescio di Djokovic 30-0 Risposta non normale di Federer di rovescio, Djokovic è strepitoso nel giocare una palla corta precisissima da vicino alla rete con il rovescio 15-0 Terzo ace di Djokovic 6-5 Tiene ancora il servizio Federer, e si assicura perlomeno il tie-break Vantaggio Federer: un paio di mostruose difese di Djokovic su ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 5-4 - sale di giri la sfida : 15-15 Grande risposta di Djokovic con il dritto 15-0 Ace di Federer 5-5 Con difficoltà, ma con grandissimo spirito, Djokovic riesce a tenere questo turno di servizio. 41 minuti di match. Vantaggio Djokovic: grandissima risposta di Federer che però sbaglia il successivo rovescio incrociato nel tentativo di giocare il vincente 40-40 Doppio fallo di Djokovic, è il suo primo. Si ritorna ai ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 4-3 - sale di giri la sfida : 40-15 Buona seconda di Djokovic 30-15 Primo chip&charge della partita di Federer 30-0 Scende a rete Federer, ma stavolta viene infilato dal passante di rovescio incrociato di Djokovic, davvero molto bello 15-0 Ottima seconda a uscire di Djokovic 4-3 Federer, che chiude con un altro spettacolare punto a rete 40-0 Federer rischia! Meraviglioso rovescio in controbalzo in uscita dal servizio, ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 2-1 - entrambi senza problemi al servizio : 0-15 Primo doppio fallo di Djokovic 2-1 Federer, sbaglia la palla corta in avanzamento verso la rete Djokovic con il rovescio 40-30 Non controlla il dritto quasi in controbalzo Federer, esce largo 40-15 servizio vincente esterno di Federer 30-15 Prima centrale profonda di Federer 15-15 Se ne va il rovescio di Djokovic 0-15 Djokovic comanda il punto fin dalla risposta, non lasciando mai il ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : duello leggendario per la corona : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale di ...

LIVE Djokovic-Federer - Wimbledon 2019 in DIRETTA : orario d'inizio - canale tv - streaming e programma : Per la terza volta Novak Djokovic e Roger Federer si ritroveranno nella finale di Wimbledon. Oggi pomeriggio ci sarà l'ultimo atto dell'edizione 2019 dei The Championships e sarà una sfida che promette davvero grandissimo spettacolo. Djokovic ha superato in semifinale in quattro set Roberto Bautista Agut, mentre Federer ha avuto la meglio nel 40esimo duello contro Rafael Nadal. Il favorito appare essere il serbo, che ha vinto le ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 4-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l'elvetico vince la 40esima sfida del Fedal e vola in finale! : FINALE FEDERER-DJOKOVIC: DATA, PROGRAMMA, ORARIO E TV 20.50 Grazie a tutti per aver seguito con noi la 40esima sfida tra due Leggende e buon proseguimento di serata! 20.49 Roger Federer batte 7-6 (3) 1-6 6-3 6-4 Rafael Nadal e conquista la 12esima finale a Wimbledon all'età di quasi 38 anni! Lo svizzero vince la 40esima sfida di una rivalità eterna e conquista la 16esima vittoria sullo ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 4-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l'elvetico dopo due match point - servirà per andare in finale! : 4-5 ACE NADAL! Al cambio campo, Federer servirà per il match! AD-40 CHE PUNTO SIGNORI! Nadal disegna il campo sulle righe, Federer trova un rovescio da fantascienza ma Nadal piazza la volée vincente. 40-40 Gran prima di Nadal. Annullato un altro match point. 40-AD Altro match point per Federer! Pallina che schizza ma Nadal l'affossa in rete. 40-40 Federer disegna ancora tennis: al quarto ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 3-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l'elvetico piazza il break nel quarto set! : 3-5 Federer conduce il match e si avvicina alla 12esima finale a Wimbledon! 40-15 piazza il servizio vincente lo svizzero. 30-15 Pecca di freddezza in questo caso Federer che non riesce a piazzare il vincente. 30-0 Demi-volée deliziosa e chiusura difensiva sul passante di Nadal. 15-0 Ace di Federer! 3-4 Si salva al servizio Nadal: lo svizzero conduce sempre di un break di vantaggio. 30-30 CHE ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 2-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l'elvetico piazza il break in avvio! : 15-15 Si rifà subito lo spagnolo con il rovescio dal centro del campo. 15-0 Diritto lunghissimo per Nadal su una seconda comoda. 2-3 Diritto spettacolare all'incrocio per l'iberico che resta attaccato al match. 40-15 Doppio fallo per lo spagnolo. 40-0 Servizio vincente di Nadal. 30-0 Nadal sfrutta l'errore di Federer, che probabilmente concentrerà le proprie energie sl ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 1-0 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l'elvetico vince il terzo set e torna in vantaggio! : 30-40 CHE ROVESCIO DI NADAL! Nell'indietreggiare sulla risposta di Federer, lo spagnolo trova il cross di rovescio incrociato. 15-40 DOPPIA PALLA BREAK FEDERER! Nadal si difende come può, ma Federer trova il giusto diritto diagonale e doppia chance di 2-1. 15-30 LA FORTUNA RICAMBIA IL FAVORE! Federer aveva trovato un rovescio lungolinea pazzesco ma Nadal si salva con il rovescio e..il ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l'elvetico vince il terzo set e torna in vantaggio! : 15-15 Scappa via il diritto di Federer, sbilanciato verso l'indietro. 0-15 Parte con un doppio fallo Nadal. INIZIO QUARTO SET 19.48 Roger Federer torna in partita conquistando il terzo parziale per 6 giochi a 3 grazie al break conquistato nel quarto gioco ed essere sopravvissuto al proprio servizio nonostante la pressione di Nadal, che si è differenziato dall'elvetico del secondo ...