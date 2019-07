LIVE Algeria-Nigeria 2-1 | Semifinale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le Volpi grazie a

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.59a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.58 L’batte 2-1 lanei minuti finalial siluro di Mahrez su punizione al 94′ dopo un match giocato al di sotto delle aspettative, subendo le incursioni delle Super Aquile, che avevano trovato meritatamente il pareggio su rigore con Ighalo dopo il vantaggio algerino con l’autogol di William Ekong. Le, con fortuna, considerando la mancanza di un’idea di gioco, tornano in finale dopo 29 anni quando vinse l’unicad’Africa: venerdì, sfiderà alle 21, il Senegal di Mané. FINE SECONDO TEMPO 94′ FINISCE QUI! L’VA IN FINALEAL COLPO DEL CAMPIONE! 94′ MAHREZ!!!!! INCREDIBILE!!! PUNIZIONE SUL PALO DEL PORTIERE!!! CHE BOTTA! 2-1! 93′ Mahrez penetra in area come ai tempi del ...

zazoomnews : LIVE Algeria-Nigeria 1-0 Semifinale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: le Volpi in vantaggio all’intervallo grazie all… - zazoomblog : LIVE Algeria-Nigeria 0-0 Semifinale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Bounedjah sfiora il gol al Cairo! - #Algeria-N… - zazoomblog : LIVE Algeria-Nigeria 0-0 Semifinale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: equilibrio al Cairo! - #Algeria-Nigeria… -