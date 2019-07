LIVE Algeria-Nigeria 1-1 | Semifinale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le Super Aquile

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90′ 4 minuti di recupero. 89′ FEGHOULI! Occasione sprecata ancor più clamorosa: l’ex West Ham è egoista e alla fine conclude alto. 88′ HENRY! Da buona posizione il neo entrato spara alto. 87′ Squadre spaccate in due:in avanti. 85′ Belaili atterrato in area! Non è rigore secondo l’arbitro. 82′ Cross di Mahrez da punizione: palla a lato. 80′ IWOBI! Blocca Mbolhi! 79′ L’sta giocando senza un’idea di gioco: rifiata la. 77′ Dentro il giocatore del Galatasaray, Henry, fuori Chukwueze. 75′ L’ha smesso di giocare: nessuna occasione in questo secondo tempo. 73′ Non sbaglia il momentaneo capocannoniere della manifestazione che dà la possibilità alledi tornare nel match: pareggio ...

