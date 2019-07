LIVE Algeria-Nigeria 1-0 | Semifinale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le Volpi in

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.49 L’, pur giocando peggio della, si ritrova in vantaggio grazie all’autogol di Willam-Ekong dopo la fiammata di Feghouli: nonostante i tentativi di Bounedjah e Ighalo, i centravanti non si sono sbloccati. FINE PRIMO TEMPO 45′ 1 minuto di recupero. 44′ Lasfiora il pareggio: Ighalo viene servito da Musa ma la difesa algerina respinge. 42′sorpresa: handicap importante per il proseguo del match. 40′ Lepassano in vantaggio grazie alla fiammata di Feghouli che crossa forte in mezzo e dopo una serie di carambole, il pallone rimbalza su Ekong. 39′ WILLIAM EKONG!!! AUTOGOL!!!! INCREDIBILE AL CAIRO! SERIE DI CARAMBOLE E VANTAGGIO. 38′ IGHALO! INCROCIA TROPPO! Super Aquile vicine al vantaggio. 37′ Contropiede dellache non ne ...

