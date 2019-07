Lewis Hamilton F1 | GP Gran Bretagna 2019 | “Non ci si abitua mai a correre qui | ho un team

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Lewis Hamilton vince in carrozza. Leclerc dà spettacolo e sale sul podio - disastro Vettel : tamponato Verstappen! : La beffa subita ieri nelle qualifiche per appena sei millesimi se l’era letteralmente legata al dito e oggi Lewis Hamilton (Mercedes), sin dal primo metro, ha fatto di tutto per rifarsi e così è stato. L’inglese, infatti, si è aggiudicato il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno per la sesta volta in carriera (nuovo record assoluto, distanziando Jim Clark e Alain Prost a quota 5) raggiungendo quota 80 successi totali, ...

F1 - Lewis Hamilton contro Nico Rosberg : “Faccio quello che voglio della mia vita - non ciò che dicono gli altri” : Amici mai. Recitava la famosa canzone di Antonello Venditti. La situazione sembra essere assolutamente trasportabile sul rapporto tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg. I due ex colleghi ai tempi della Mercedes, come non si amavano in pista, continuano a farlo anche ora che il tedesco (l’uNico compagno ad aver sconfitto l’inglese in pista) fa il commentatore in tv. Il campione del mondo di Formula Uno 2016, infatti, dopo le qualifiche di ...

Bottas soffia la pole a Hamilton! Lewis ‘derubato’ in casa - Leclerc sorride a Silverstone : E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: Hamilton beffato per soli 6 millesimi nella sua Silverstone Che spettacolo sul circuito di Silverstone per le qualifiche del Gp di Gran Bretagna. Davanti alle affollatissime tribune della pista inglese, i piloti hanno regalato un’avvincente battaglia per le migliori posizioni in griglia di partenza. Davanti al suo pubblico Lewis Hamilton non è riuscito a conquistare la pole ...

Formula 1 – Lewis Hamilton in Formula E? L’invito di Vergne : “qui grande battaglia - non ti annoierai di sicuro” : Jean Eric Vergne invita Lewis Hamilton in Formula E: il campione in carica invita il pilota Mercedes in un campionato meno ‘noioso’ della F1 Sarà che domina il Mondiale da diversi anni, sarà che è in testa anche in questa stagione e il suo principale rivale è il compagno di scuderia, particolarità che sottolinea come le Mercedes stia quasi disputando un campionato a parte, ma Lewis Hamilton ha spesso definito la F1 ...

Lewis Hamilton F1 - GP Gran Bretagna : “Bello correre in casa - non mi paragono a nessuno. Sei vittorie? Bella statistica” : Come ampiamente previsto e preventivabile, Lewis Hamilton è stato il Grande protagonista della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno. Il pilota della Mercedes, il padrone di casa più illustre nel weekend di Silverstone, sbarca sulla pista del Northamptonshire con un ampio margine di vantaggio in classifica generale sugli inseguitori (+31 punti su Valtteri Bottas, ...

F1 - Lewis Hamilton : “In Austria solo un incidente di percorso - abbiamo un grande vantaggio” : E dopo l’Austria è la volta della Gran Bretagna. Il Circus della F1 si proietta a Silverstone, sede tradizionale della massima categoria dell’automobilismo, per il decimo round del Mondiale 2019. Si è reduci dalla discussa vittoria dell’olandese Max Verstappen, davanti al ferrarista Charles Leclerc. Esito della corsa rimasto in bilico lungamente per via del contatto tra i due piloti citati nel penultimo giro. Vero è che, al di ...

Formula 1 – Hamilton e l’onore di essere un pilota : “mi capita di sentirmi come LeBron o Federer - ma una persona comune non può dire ‘sono come Lewis'”” : Hamilton non dà peso alle critiche: il britannico della Mercedes tra consapevolezze e sfide con piloti giovanissimi I piloti di Formula 1 si godono finalmente una settimana di pausa dopo le due gare consecutive di Francia e Austria. In attesa della sua gara di casa, a Silverstone, Lewis Hamilton è stato protagonista di un evento Vodafone, per la presentazione della rete 5g. A margine dell’evento il pilota Mercedes ha parlato della ...

“Le nostre imperfezioni ci rendono speciali” - Lewis Hamilton si mette a nudo : l’insegnamento del pilota è da applausi : Lewis Hamilton maestro di vita: la lezione del pilota britannico della Mercedes è da applausi Il weekend di gara dell’Austria non è stato dei migliori per Lewis Hamilton: dopo un inizio di stagione dominante da parte della Mercedes, che ha permesso al britannico di portarsi in vetta alla classifica piloti con un buon vantaggio sui suoi rivali, è arrivato il primo momento no. Nonostante la delusione per la gara non da protagonista, ...

VIDEO Lewis Hamilton dopo la penalità : “Non mi sono accorto di Raikkonen” : Al termine delle qualifiche del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1 Lewis Hamilton è stato retrocesso di tre posizioni e domani scatterà dalla quinta piazzola dopo aver ostacolato Kimi Raikkonen durante il Q1 nel giro lanciato. Questa la sua spiegazione dell’accaduto. LA SPIEGAZIONE DI Lewis Hamilton DELL’EPISODIO roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Formula 1 - Lewis Hamilton senza peli sulla lingua : “in rettilineo le Ferrari ci uccidono per davvero” : Il pilota della Mercedes ha parlato della superiorità mostrata dalla Ferrari nel corso delle qualifiche del Gp d’Austria Il secondo posto in griglia è rimasto nelle mani di Hamilton per una manciata di minuti, prima che il Collegio dei Commissari lo punisse per l’impeding creato a Raikkonen nel corso della Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria. Photo4/LaPresse Tre posizioni di penalità e quinta posizione per il campione ...

Formula 1 - arrivata la decisione dei Commissari : Lewis Hamilton penalizzato in Austria [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha ricevuto tre posizioni di penalità in griglia per aver ostacolato Raikkonen durante la Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria Lewis Hamilton è stato sanzionato con tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, retrocedendo così dalla seconda alla quinta casella. Il motivo è l’impedimento non necessario causato a Kimi Raikkonen durante la Q1 delle qualifiche, una manovra ...