L’Equipe | “L’Arsenal offre 80 milioni per Pépé C’è anche il Psg” mai citato il Napoli

(Di domenica 14 luglio 2019) C’èMendes Nonostante la sua non sia stata certamente una Coppa d’Africa brillante il 24 enne ivoriano– in forza al Lille – è uno egli oggetti del desiderio del calciomercato europeo. Oggi il quotidiano sportivo L’Equipe scrive che l’Arsenal ha offerto 80per il suo cartellino, somma da pagare in più rate. L’Equipe affianca il nome dell’Arsenal a quelli dell’Inter, dello United e del Liverpool. Cita Jorge Mendes nella cui orbita gravita il talento africano autore di 22 gol e undici assist nel campionato francese appena terminato. Tra le possibili destinazioni di– scrive ancora L’Equipe – c’èil Psg. Lo conferma uno degli agenti del calciatore: Samir Khiat. Il club parigino, però, al momento ha altri dossier caldi: il caso Neymar innanzitutto, la ricerca di un centrocampista ...

