Lega Volley Summer Tour – Saugella Team Monza vince la 15ª Supercoppa Italiana

(Di domenica 14 luglio 2019): laalza al cielo la 15^. Bagno di folla a Riccione, Ortolani eletta MVP Laconquista il suo primo trofeo di Sand4×4 trionfando a Riccione nella 15^. Al termine di una splendida finale contro l’Apis VBC Casalmaggiore, conclusa 15-13 al tie-break, le brianziole conquistano il gradino più alto del podio della seconda tappa del2019, l’evento organizzato daPallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che mescola l’altissimo livello tecnico della Serie A e il divertimento sulle più belle spiagge della penisola. Successo meritato per la squadra di Stefano Sassi, guidata in campo da una strepitosa Serena Ortolani, proclamata MVP del weekend trascorso in Piazzale Roma e premiata con il pallone d’oro da Consuelo ...

