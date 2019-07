Lega-Russia | Palazzo Chigi precisa | Savoini invitato dal consigliere di

Fondi russi alla Lega - Claudio D’Amico è l’altra ombra di Salvini in Russia : almeno 5 viaggi insieme a Mosca (e con Savoini) : Palazzo Chigi tira in ballo Claudio D’Amico. E’ stato il “consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale” di Matteo Salvini, spiega una nota della presidenza del Consiglio, a “sollecitare” l’invito di Gianluca Savoini al Forum di dialogo italo-russo e alla cena organizzata il 4 luglio a Villa Madama in onore di Vladimir Putin. Grande sostenitore della legittimità dell’occupazione ...

Caso Lega-Russia - spunta la mail del consigliere di Salvini che invita Savoini alla cena a Roma per Putin : Il messaggio, inviato il 1° luglio, reca la firma digitale di D'Amico, consigliere del vicepremier leghista, che dice: "Non l'ho invitato io"

“Savoini è un soldato della Lega che ha la stima della Russia” : neanche Borghezio crede a Salvini : Mario Borghezio difende Gianluca Savoini senza se e senza ma: “È una persona onesta con la schiena dritta, che si era guadagnato la stima dei russi”. E sul perché Matteo Salvini lo abbia scaricato non trova una spiegazione, ma si limita a dire: “È comprensibile una certa prudenza da parte di chi ha responsabilità di governo”.Continua a leggere

Migranti - caso Spadafora e rapporti tra Lega e Russia : i temi più discussi su Twitter : La vicenda della barca da diporto Alex&Co è il tema che ha generato il maggior volume di interazioni tra tutti i temi passati in rassegna con 47.230 tweet, oltre 140 mila condivisioni e un tasso di engagement altissimo (al 3%), nella settimana tra il 5 e l'11 luglio, secondo l'analisi svolta da KpI6 per Agi. Una flusso di conversazioni costante e distribuito per l'intero periodo monitorato, da parte dell'audience, con una sentiment ...

Fondi alla Lega - il ‘Russiagate all’italiana’ è solo all’inizio : Diceva Oscar Wilde: “Le spie ai nostri giorni non servono più. Il loro lavoro lo fanno i giornali”. Nella contemporaneità più all’avanguardia anche i giornali arrivano in secondo piano perché, il lavoro delle spie, è oramai affidato ai siti web, una realtà magmatica e impalpabile. E’ accaduto per tanti altri scandali di portata mondiale e accade, anche oggi, per il “Russiagate” che coinvolge la Lega e l’Italia. ...

SONDAGGI/ Così il "Russiagate" ferma la corsa della Lega : SONDAGGI, prima flessione per la Lega di Salvini, che può risalire la china con la flat tax, una misura utile al ceto medio. M5s fermo al 17%

Russia-Lega - spunta un "secondo uomo" : sarà sentito dai pm | "Salvini a Mosca nove volte con Savoini" : Gianluca Meranda, avvocato di una banca d'affari, racconta la sua verità sull'incontro al Metropol di Mosca, finito nel mirino dei magistrati.

Fondi alla Lega - Salvini 9 volte a Mosca in 4 anni : tutte con Savoini. Per Cremlino è il “rappresentante ufficiale” in Russia : “My official representatives Gianluca Savoini and Claudio D’Amico”. Mio rappresentante ufficiale. Intervistato dal sito International Affairs il 17 novembre 2014 in occasione di una visita a Mosca, Matteo Salvini definiva così Gianluca Savoini, il presidente dell’associazione Lombardia-Russia che il 18 ottobre 2018 al Metropol Hotel della capitale russa parlò con tre russi di un presunto finanziamento di 65 milioni di ...

Il Russiagate della Lega è tutto un fake di pessima qualità - dice Eduard Limonov : Cui prodest? A chi giova lo scandalo del presunto denaro russo alla Lega? “Giova alle forze contro il rinnovamento in Italia. Bene o male che sia, Salvini è una forza nuova”. Secondo lo scrittore e politico russo Eduard Limonov, intervistato da Repubblica per l'edizione cartacea, diventato una celebrità grazie alla biografia romanzata confezionata da Emmanuel Carrère, ma anche fondatore del Partito nazional bolscevico, oggi fuorilegge, creatore ...

La procura di Milano valuta una rogatoria sui fondi dalla Russia alla Lega : La procura di Milano sta valutando di avviare una rogatoria in Russia per seguire eventuali flussi di denaro nell’ambito dell’indagine per corruzione internazionale nata in seguito a una registrazione audio, acquisita agli atti, nella quale si fa riferimento ad una presunta trattativa con alcuni russi per far arrivare fino a 65 milioni di dollari alla Lega con un affare sul petrolio. Inchiesta nella quale è indagato Gianluca ...

Lega-Russia - spunta un secondo uomo"Ero al Metropol - l'affare saltò" : "Ho partecipato alla riunione all'Hotel Metropol di Mosca e ho conosciuto Savoini...". L'avvocato internazionalista Gianluca Meranda racconta come andò quell'incontro e sostiene che la compravendita non si perfezionò Segui su affaritaliani.it

Fondi Lega - al vaglio pm rogatoria in Russia. Bongiorno - Savoini parlava di Salvini non a suo conto : La Procura di Milano sta valutando di avviare una rogatoria in Russia nell'ambito dell'indagine per corruzione internazionale in cui e' indagato Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia, in seguito a una registrazione audio, acquisita agli atti, nella quale si fa riferimento ad una presunta trattativa con alcuni russi per far arrivare fino a 65 milioni di dollari alla Lega con un affare sul petrolio. Da ...