Lega e fondi russi | Palazzo Chigi | «Savoini invitato ai Forum con Putin» Di Maio a

Fondi russi alla Lega - Di Maio : “Quando il Parlamento chiama il politico risponde”. Gentiloni : “Salvini non può fare ministro” : La presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato che alla cena del 4 luglio a Villa Madama in onore di Vladimir Putin Gianluca Savoini era stato invitato dall’esponente della Lega Claudio D’Amico. Matteo Salvini aveva detto di non saperne nulla. Il Pd chiede ai presidenti di Camera e Senato “un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il Governo su quanto ...

Fondi russi a Lega - la mail del consigliere di Salvini per invitare Savoini da Putin : Il quotidiano 'La Stampa' ha pubblicato il contenuto di una mail, partita dallo staff di Claudio D'Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del ministro degli Interni Matteo Salvini, in cui c'è la richiesta esplicita di inserire Gianluca Savoini nella lista degli invitati al Foro di dialogo italo-russo.Continua a leggere

Fondi alla Lega - il ‘Russiagate all’italiana’ è solo all’inizio : Diceva Oscar Wilde: “Le spie ai nostri giorni non servono più. Il loro lavoro lo fanno i giornali”. Nella contemporaneità più all’avanguardia anche i giornali arrivano in secondo piano perché, il lavoro delle spie, è oramai affidato ai siti web, una realtà magmatica e impalpabile. E’ accaduto per tanti altri scandali di portata mondiale e accade, anche oggi, per il “Russiagate” che coinvolge la Lega e l’Italia. ...

Matteo Salvini e i fondi russi - sospetto Lega. "Ricordate il 20 giugno?" - avvertimento dopo il viaggio in Usa : Nella Lega il responsabile del "caso-rubli" ha un nome e cognome, e non è quello di Gianluca Savoini. Semmai, scrive il Messaggero in un suo retroscena, gli uomini di Matteo Salvini pensano che la trappola sia stata orchestrata dai servizi segreti americani, "irritati per i rapporti forti tra la Leg

Lega - presunti fondi russi - spunta Gianluca Meranda : "Ho incontrato Salvini solo in occasioni pubbliche" : Dopo Gianluca Savoini, spunta un secondo uomo nella bufera sui presunti fondi russi alla Lega. Si tratta di Gianluca Meranda, avvocato che avrebbe partecipato come rappresentante di una banca d'affari all'incontro di ottobre 2018 a Mosca sull'acquisto di prodotti petroliferi di origine russa. Second

?Lega e fondi russi - Salvini : «Non vado in Aula a parlare di fantasie». Procura sentirà il «secondo uomo» : «Savoini faceva parte della delegazione di Salvini in veste di membro dello staff del ministro». Lo scriveva il 17 luglio 2018 Gianluca Savoini in una email inviata a...

?Lega e fondi russi : «Savoini nella deLegazione Salvini» - ma per lo staff del vicepremier è falso. Procura sentirà il «secondo uomo» : «Savoini faceva parte della delegazione di Salvini in veste di membro dello staff del ministro». Lo scriveva il 17 luglio 2018 Gianluca Savoini in una email inviata a Buzzfeed, che oggi...

?Lega e fondi russi - la procura sentirà il presunto «secondo uomo» : Prima dovranno essere effettuati alcuni accertamenti per capire se sia davvero lui il 'secondo uomo' presente lo scorso ottobre alla presunta trattativa sulla compravendita di petrolio...

Fondi russi alla Lega - l’avvocato : “Ero alla riunione all’Hotel Metropol di Mosca”. Sarà convocato dalla procura di Milano : “Ho partecipato alla riunione all’Hotel Metropol di Mosca e ho conosciuto Savoini…”. Ha fatto coming out Gianluca Meranda, avvocato internazionalista. In una lettera a La Repubblica il Legale ha raccontato di essere stato presente al vertice del 18 ottobre 2018 a Mosca e sostiene di essere il ‘Luca’ delle intercettazioni al Metropol. E ora la procura di Milano, che indaga il presidente dell’associazione ...

Fondi alla Lega - Salvini 9 volte a Mosca in 4 anni : tutte con Savoini. Per Cremlino è il “rappresentante ufficiale” in Russia : “My official representatives Gianluca Savoini and Claudio D’Amico”. Mio rappresentante ufficiale. Intervistato dal sito International Affairs il 17 novembre 2014 in occasione di una visita a Mosca, Matteo Salvini definiva così Gianluca Savoini, il presidente dell’associazione Lombardia-Russia che il 18 ottobre 2018 al Metropol Hotel della capitale russa parlò con tre russi di un presunto finanziamento di 65 milioni di ...

Fondi russi alla Lega - Salvini a Mosca nel 2018 e Savoini è in prima fila. La giornalista : “Grazie Gianluca per l’aiuto” : Era il 16 luglio del 2018 e Matteo Salvini era a Mosca. Il video mostra la conferenza stampa alla TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, con Salvini sul palco mentre Gianluca Savoini è in prima fila ad ascoltare. alla fine dell’intervento del ministro dell’Interno, la giornalista russa prende la parola: “Volevo ringraziare Savoini che è stato di grande aiuto per l’organizzazione di questo ...

I fondi russi per la Lega - Lilin : "Russofobia in atto" : Giorgia Baroncini L'autore del bestseller Educazione Siberiana è intervenuto sul caso dei presunti fondi russi alla Lega: "L'ennesimo scandalo costruito ad arte da politica e media" "Mi sembra che non ci sia nulla di sostanzioso, nessun fondamento serio. L'ennesimo scandalo costruito ad arte da politica e media". Lo ha affermato lo scrittore Nicolai Lilin, autore del bestseller Educazione Siberiana, intervenendo sul caso dei presunti ...

Fondi russa alla Lega - Salvini a Mosca nel 2018 e Savoini è in prima fila. La giornalista : “Grazie Gianluca per l’aiuto” : Era il 16 luglio del 2018 e Matteo Salvini era a Mosca. Il video mostra la conferenza stampa alla TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, con Salvini sul palco mentre Gianluca Savoini è in prima fila ad ascoltare. alla fine dell’intervento del ministro dell’Interno, la giornalista russa prende la parola: “Volevo ringraziare Savoini che è stato di grande aiuto per l’organizzazione di questo ...

La procura di Milano valuta una rogatoria sui fondi dalla Russia alla Lega : La procura di Milano sta valutando di avviare una rogatoria in Russia per seguire eventuali flussi di denaro nell’ambito dell’indagine per corruzione internazionale nata in seguito a una registrazione audio, acquisita agli atti, nella quale si fa riferimento ad una presunta trattativa con alcuni russi per far arrivare fino a 65 milioni di dollari alla Lega con un affare sul petrolio. Inchiesta nella quale è indagato Gianluca ...