Le prime parole di Anthony Davis da giocatore dei Lakers | dallo scambio scoperto su

Sampdoria - le prime parole di Murillo : “Sono stati due ex a parlarmi bene della piazza” : “Voglio ringraziare il presidente Ferrero e tutti i dirigenti: è un’opportunità bellissima e spero di approfittarne“. Queste le prime parole a Samp Tv del neo difensore della Sampdoria Murillo. “Ho parlato con Di Francesco– prosegue – e ha grande fiducia in me, ma devo lavorare per meritarmela. E’ una grande occasione tornare in Serie A, la Samp è un club con tantissima storia. Arrivo qua con ...

Il matrimonio di Tiziano Ferro - le sue prime parole : “Una svolta imprevedibile e meravigliosa” : Il cantante posta il suo primo messaggio dopo che si è celebrata l'unione civile con il compagno Victor Allen, 54enne di Los Angeles a lui legato da tre anni: Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore". Tanti gli auguri dei colleghi, da Elisa a Emma Marrone.Continua a leggere

Clizia Incorvaia rompe il silenzio : le prime parole dopo le accuse di tradimento : L'influencer accusata di aver tradito il marito Francesco Sarcina con il migliore amico di lui: Riccardo Scamarcio

Barcellona - le prime parole di Griezmann : “voglio vincere tutto - un sogno giocare insieme a Messi” : prime parole da giocatore blaugrana per Antoine Griezmann, che ha sottolineato di voler vincere tutti i trofei in palio Una nuova avventura può cominciare per Antoine Griezmann, diventato ieri ufficialmente un giocatore del Barcellona, nonostante la querelle con l’Atletico Madrid. AFP/LaPresse Oggi l’attaccante francese ha parlato ai microfoni di Barca TV del suo sbarco in blaugrana, esprimendo le proprie ...

Formula 1 – Bottas soddisfatto - Hamilton da applausi e Leclerc ‘spione’ : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Silverstone : Bottas non nasconde la sua gioia, Hamilton si congratula col suo compagno di squadra e Leclerc osserva le monoposto dei rivali: le prime parole dei protagonisti del Gp di Gran Bretagna E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: il finlandese della Mercedes ha beffato di soli 6 millesimi il suo compagno di squadra, regalando alla Mercedes una fantastica doppietta. Dopo due giorni di alti e bassi, Leclerc è riuscito, al ...

Lega : Sensi (Pd) - ‘prime parole Fontana su sanzioni Russia - che tempismo’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “La prima dichiarazione del ministro per gli affari europei è sulle sanzioni alla Russia. Non si può dire che il ragazzo manchi di tempismo”. Lo scrive su twitter Filippo Sensi del Pd. L'articolo Lega: Sensi (Pd), ‘prime parole Fontana su sanzioni Russia, che tempismo’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Antonio Logli in lacrime - le prime parole dopo la condanna a 20 anni : Antonio Logli condannato a 20 anni. La Suprema Corte questa sera ha considerato inammissibile il ricorso della difesa dell’imputato e ha reso definitivo il verdetto emesso il 14 maggio 2018 dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze. Una decisione che ha gettato nello sconforto più nero Antonio Logli. “Sono disperato”. avrebbe detto in lacrime Antonio Logli, riferisce il suo legale, Roberto Cavani. Che poi ha aggiunto: “Antonio è comunque una ...

Calciomercato Roma - ufficiale l’arrivo di Pau Lopez : le prime parole da giallorosso : La Roma rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Real Betis Balompié, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez, a fronte di un corrispettivo fisso di 23,5 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. “È quasi impossibile dire di no ad un club come la Roma”, ha dichiarato il portiere classe 1994. “Questo rappresenta un passo in avanti importante nella mia ...

Inter - prime impressioni dal ritiro : le parole di Lazaro e Ranocchia : Uno è arrivato da poco, l’altro è ormai un fedelissimo nerazzurro. L’Inter riparte anche da Lazaro e Ranocchia. E’ iniziato il ritiro a Lugano, queste le prime impressioni dei due calciatori. “Sarà speciale indossare per la prima volta la maglia dell’Inter: non vedo l’ora di scendere in campo“, ha detto l’esterno ai microfoni di Inter Tv. “Sono molto felice di essere qui e di aver ...

Roma - conferenza stampa Fonseca : le prime parole del tecnico giallorosso LIVE : conferenza stampa Fonseca- La Roma si prepara ad ascoltare le prime parole di Fonseca dinanzi alla stampa e ai giornalisti. Cresce la curiosità tra i tifosi giallorossi, i quali si preparano all’inizio della nuova stagione con grande voglia di riscatto dopo una stagione piuttosto negativa. Fonseca risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 15:00. […] L'articolo Roma, conferenza stampa Fonseca: le prime parole del tecnico ...

Milan - le prime parole da giocatore rossonero di Theo Hernandez : “qui voglio fare la storia” : Il nuovo giocatore del Milan ha espresso le sue sensazioni dopo l’ufficialità del suo arrivo in rossonero Theo Hernandez è un nuovo giocatore del Milan, l’ex terzino del Real Madrid è stato ufficializzato nella giornata di ieri dal club rossonero con un comunicato apparso sul proprio sito. Oggi il classe ’97 ha espresso le sue prime sensazioni in un video diffuso dai canali social della società di via Aldo Rossi: ...

Lampard - le prime parole da allenatore del Chelsea : l’addio di Zola [FOTO] : Giornata storica per il Chelsea che ha presentato Lampard come nuovo allenatore, adesso dovrà provare a confermare il buon lavoro svolto da Maurizio Sarri.“Quando giocavo qui la pressione era alta. E dopo il primo anno da allenatore ho capito che da questa parte del campo la pressione e’ ancora maggiore. Fai un anno da tecnico professionista e ti ritrovi gia’ al Chelsea, non succede spesso. Ho giocato per diversi anni ...

Inter - le prime parole di Sensi da nerazzurro : “Il club vuole tornare grande in Europa” : Prima Intervista alla tv ufficiale dell’Inter per Stefano Sensi. Il centrocampista, ufficializzato ieri, ha parlato di Conte e delle aspettative, tra le altre cose. Sensi si aspetta una stagione difficile: “Mi aspetto un’annata dura, di grande lavoro, perché l’Inter vuole tornare a essere quello che merita: una grande squadra a livello europeo. Quest’anno ci sono tutti i presupposti per fare bene e perché ...

Chiara Ferragni - Leone pronuncia le prime parole : una spiazza tutti Video : Chiara Ferragni, il piccolo Leone impara a parlare, ma una delle prime parole spiazza tutti. In un Video postato dall'influencer su Instagram, il bimbo sdraiato su un'amaca pronuncia le sue...