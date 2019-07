Le notizie del giorno ore 23 30

Calciomercato - le notizie di oggi – De Ligt è della Juve - James si allontana - nome suggestivo per il Bologna : DE Ligt-Juve, CI SIAMO – Adesso ci siamo veramente: la Juventus ha piazzato il colpo de Ligt. Campagna acquisti sontuosa da parte del club bianconero che dopo i colpi a parametro zero Rabiot e Ramsey si assicura uno dei migliori difensori in circolazione, sicuramente quello con maggiori margini di miglioramento, superata la concorrenza di Barcellona e Psg. L’accordo con l’olandese era stato trovato già da diverso tempo, mancava invece ...

Ultime notizie Roma del 14-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno fondi russi alla Lega si precisa che l’invito del signor Savini al forum Italia Russia è stato sollecitato dal signor Claudio consigliere per attività strategiche del vicepresidente Salvini lo precisa Palazzo Chigi che sentisse Salvini sul savoini che dice falsità per coprire truffe truffatori non può fare il Ministro ...

Le notizie del giorno (ore 19.30) : APPELLO DEL PAPA' DI ALESSIO: "VOGLIO GIUSTIZIA", SALVINI E DI MAIO: "L'ASSASSINO PAGHERA'" Il genitore si rivolge ai vicepremier attraverso l'Agi: "Non voglio ritrovarmi fra qualche tempo a vedere che chi ha ucciso mio figlio e mio nipote venga condannato a due o tre anni". I leader di Lega e M5s rispondono: "Nessuno sconto ai colpevoli, diamo la nostra parola". È MORTO ANCHE SIMONE, IL SECONDO BAMBINO FALCIATO DAL SUV Era ricoverato da tre ...

Le notizie del giorno (ore 17 - 30) : È MORTO ANCHE SIMONE, IL SECONDO BAMBINO FALCIATO DAL SUV Era ricoverato da tre giorni, in condizioni gravissime, all'ospedale di Messina: aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe. A Vittoria i funerali del cuginetto Alessio che era morto sul colpo: lo strazio dei parenti. Il padre: "Voglio giustizia". Salvini: "Galera senza sconti per chi li ha uccisi". Di Maio: "Il carcere non basta". SANGUE SULLE STRADE, 11 MORTI IN DIVERSI INCIDENTI ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : LEGA-RUSSIA: PALAZZO CHIGI, L'INVITO A SAVOINI ALLA CENA PER PUTIN SOLLECITATO DA D'AMICO, CONSIGLIERE DI SALVINI La presidenza del Consiglio ribadisce: Conte non conosce personalmente il presidente dell'Associazione Lombardia-Russia. Enrico Letta: "Il ministro dell'Interno si dimetta, danneggia l'Italia con le sue bugie". Borghezio: "Savoini soldato della Lega con la schiena dritta". BLACKOUT A NEW YORK, PER 4 ORE AL BUIO 72 MILA PERSONE Linee ...

notizie del giorno : Assemblea del PD - Tav e Alitalia : Notizie del giorno: l’Assemblea Nazionale del Partito Democratico di ieri a Roma. Le parole di Di Maio sulla TAV. Le lettere delle società interessate a partecipare al rilancio di Alitalia insieme a Fs e Delta dovranno arrivare entro le 18 di oggi. Le Notizie del giorno selezionate dalla nostra redazione. Notizie del giorno: Assemblea Nazionale del Partito Democratico Durante l’Assemblea Nazionale di ieri, il segretario del Pd Zingaretti ...

Le notizie del giorno – La malattia di Mihajlovic - il messaggio di Cucchi - Icardi lascia il ritiro : Mihajlovic HA LA LEUCEMIA – La notizia ha sconvolto tutti, la malattia di Sinisa Mihajlovic è arrivata nel cuore della notte e diverse voci sono circolate nelle ultime ore. Il tecnico serbo sarà costretto a lasciare la panchina del Bologna per vincere la battaglia più importante, quella contro la malattia. E’ stato un risveglio triste soprattutto per i tifosi del Bologna, il pensiero di calciatori, dirigenti e tifosi è rivolto a ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : LEGA-RUSSIA: SALVINI, "NON VADO IN AULA A PARLARE DI FANTASIE" Il vicepremier sui presunti fondi russi al Carroccio: "Parlo di vita reale, lascio che le indagini facciano il loro corso con la massima tranquillità". "Possono pure cercare, non trovano soldi, ne abbiamo pochi". Buzzfeed rivela: in una mail del luglio 2018 Savoini disse che faceva parte dello staff di Salvini. Il Viminale smentisce. MIHAJLOVIC, LA SFIDA PIU' GRANDE: "HO LA ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Nuovi acquisti per Atalanta e Verona - ritorno di fiamma per la Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di trattative in Italia e all’estero. Tante le indiscrezioni, i rumors e le ufficialità in questo 12 luglio. Le notizie più importanti di oggi. NOMI PER Atalanta, Verona E Roma – Ultime ore di Calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative. “Benvenuto Manolas”. Così il Napoli, su Twitter, ufficializza l’arrivo del difensore Kostas Manolas. La Roma rende noto ...