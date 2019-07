Le notizie del giorno (ore 17 - 30)

agi

(Di domenica 14 luglio 2019) È MORTO ANCHE SIMONE, IL SECONDO BAMBINO FALCIATO DAL SUV Era ricoverato da tre giorni, in condizioni gravissime, all'ospedale di Messina: aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe. A Vittoria i funerali del cuginetto Alessio che era morto sul colpo: lo strazio dei parenti. Il padre: "Voglio giustizia". Salvini: "Galera senza sconti per chi li ha uccisi". Di Maio: "Il carcere non basta". SANGUE SULLE STRADE, 11 MORTI IN DIVERSI INCIDENTI A Jesolo perdono la vita 5 persone in due distinti episodi: 4 ventenni a bordo di un'auto finita in un canale e un 28enne nell'impatto contro un albero. Quattro morti nel Cesenate, dove una vettura e' precipitata in un fosso. Altre vittime a Genova e nel Forlivese. LEGA: PALAZZO CHIGI, INVITO A SAVOINI CHIESTO DAL CONSIGLIERE DI SALVINI La presidenza del Consiglio: Conte non conosce personalmente il presidente dell'Associazione Lombardia-Russia, ...

Agenzia_Ansa : La #Lega e i fondi russi, il sito Buzzfeed pubblica una mail in cui Savoini dice di avere fatto parte della delegaz… - Agenzia_Ansa : 'Ho la leucemia, so che la vincerò': così, in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Sinisa #Mihajlovic: 'Una b… - Agenzia_Ansa : Il medico del Bologna: #Mihajlovic potrà e deve continuare le sue attività. Il tweet del ct Roberto Mancini -