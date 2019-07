Le notizie del giorno ore 11 | 30

agi

(Di domenica 14 luglio 2019) LEGA-RUSSIA: PALAZZO CHIGI, L'INVITO A SAVOINI ALLA CENA PER PUTIN SOLLECITATO DA D'AMICO, CONSIGLIERE DI SALVINI La presidenza del Consiglio ribadisce: Conte non conosce personalmente il presidente dell'Associazione Lombardia-Russia. Enrico Letta: "Il ministro dell'Interno si dimetta, danneggia l'Italia con le sue bugie". Borghezio: "Savoini soldato della Lega con la schiena dritta". BLACKOUT A NEW YORK, PER 4 ORE AL BUIO 72 MILA PERSONE Linee della metro bloccate, semafori in tilt, molti cittadini intrappolati negli ascensori. La maggior parte dei teatri ha cancellato le programmazioni, compreso lo spettacolo di Jennifer Lopez al Madison Square Garden. Sulle cause i vigili del fuoco ipotizzano un incendio a un trasformatore a ovest della 64esima strada. Il sindaco de Blasio, in corsa per la nomination democratica per le presidenziali del 2020, era in Iowa al momento dell'incidente ed ...

Agenzia_Ansa : La #Lega e i fondi russi, il sito Buzzfeed pubblica una mail in cui Savoini dice di avere fatto parte della delegaz… - Agenzia_Ansa : 'Ho la leucemia, so che la vincerò': così, in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Sinisa #Mihajlovic: 'Una b… - Agenzia_Ansa : Il medico del Bologna: #Mihajlovic potrà e deve continuare le sue attività. Il tweet del ct Roberto Mancini -