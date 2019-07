Le notizie del giorno – La malattia di Mihajlovic | il messaggio di Cucchi | Icardi lascia

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : LEGA-RUSSIA: SALVINI, "NON VADO IN AULA A PARLARE DI FANTASIE" Il vicepremier sui presunti fondi russi al Carroccio: "Parlo di vita reale, lascio che le indagini facciano il loro corso con la massima tranquillità". "Possono pure cercare, non trovano soldi, ne abbiamo pochi". Buzzfeed rivela: in una mail del luglio 2018 Savoini disse che faceva parte dello staff di Salvini. Il Viminale smentisce. MIHAJLOVIC, LA SFIDA PIU' GRANDE: "HO LA ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Nuovi acquisti per Atalanta e Verona - ritorno di fiamma per la Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di trattative in Italia e all’estero. Tante le indiscrezioni, i rumors e le ufficialità in questo 12 luglio. Le notizie più importanti di oggi. NOMI PER Atalanta, Verona E Roma – Ultime ore di Calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative. “Benvenuto Manolas”. Così il Napoli, su Twitter, ufficializza l’arrivo del difensore Kostas Manolas. La Roma rende noto ...

il Partito Democratico è l'unica alternativa credibile a questa deriva italiana sono le parole del segretario del PD Nicola Zingaretti nella sua relazione all'assemblea Nazionale oggi apriamo una nuova fase il primo compito in fuori un'altra agenda non essere subalterni agli altri essere

un ragazzo di 13 anni è morto La notte scorsa in un incidente stradale sull'autostrada A29 nel Trapanese È su una BMW che si è ribaltata la guida dell'automobile C'era il padre 34 anni che è rimasto gravemente ferito insieme all'altro figlio di 9 anni

Il PD è l'unica alternativa credibile questa deriva italiana lo afferma il segretario Nicola Zingaretti nella sua relazione all'assemblea Nazionale oggi apriamo una nuova fase la prima completa imporre un'altra agenda non essere subalterni agli altri Atene proprietari del nostro destino abbiamo contro una parte

l'ipotesi di una flat Tax a tre aliquote circolate in questi giorni avrebbe un beneficio solo per pochi lavoratori dipendenti e pensionati a €30000 di reddito il beneficio sarebbe di €41 mensili a 20.000 di solo €15 una super sconto di oltre €3000 che avrebbe solo con redditi

il PD è l'unica alternativa credibile a questa deriva italiana lo afferma il segretario Nicola Zingaretti nella sua relazione all'assemblea Nazionale oggi apriamo una nuova fase la prima completa in un'altra agenda non essere subalterni agli altri essere proprietari del nostro destino abbiamo un conto una forte destra liberale ora

notizie del giorno : Lega - Appendino e Alitalia : Notizie del giorno. Lega-Russia, tre giorni fa il sito Buzzfeed pubblica l’audio della trattativa avvenuta nell’hotel russo e che ha scatenato l’apertura di un’inchiesta per corruzione internazionale a carico proprio di Savoini da parte della Procura di Milano. Notizie del giorno: sabato 13 luglio 2019 Notizie del giorno Lega-Russia Nel marzo scorso un’inchiesta de L’Espresso sui finanziamenti della Lega racconta, tra le altre cose, di una cena ...

holding belga collegata al gruppo Ferrero ha firmato l'accordo di acquisizione della scelta in group della Campbell soup Company dell'operazione è stato dato dalle calze Group che ha generato Negli ultimi 12 mesi vendite per circa 157 milioni di dollari a te dengan marca Made luce due prestigiose marche di biscotti Royal dansk venduti in Oltre

restituiva i corpi delle vittime del naufragio di inizio luglio al largo della Tunisia in commissione affari costituzionali Sottosegretario Molteni torna a parlare delle evidenze di legami tra trafficanti di uomini di bici e Leon NG un'evidenza finora smentita da tutte le inchieste giudiziarie svolte sulle effettuano attività di salva i soli

atteso per l'inizio della prossima settimana il deposito della relazione dei consulenti medico legali sulla morte di manfadil una delle testimoni chiave del caso Ruby deceduto mai più di 4 mesi fa il primo marzo scorso dopo una lunga agonia mentre Salgo o indiscrezioni di questi giorni gli accertamenti potrebbero aver Escluso le trote dell'avvelenamento