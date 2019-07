Le foto della parata per il 14 luglio a Parigi

Stromboli - l’INGV fa il punto della situazione : “continua l’attività esplosiva alle isole Eolie” [foto e DETTAGLI] : L’INGV ha aggiornato la situazione dello Stromboli dopo il violento parossismo del 3 luglio: gli esperti vulcanologi e in modo particolare l’autorevole Boris Behncke hanno spiegato che “Negli ultimi mesi, la persistente attività esplosiva dello Stromboli – appunto, la classica “attività Stromboliana”,si è manifestata in modo piuttosto vivace, coinvolgendo 4-5 bocche sulla terrazza craterica. Questa attività ha raggiunto un ...

Irina Osipova - l'italo-russa della foto con Salvini : "Chi è Savoini e cosa voleva fare davvero a Mosca" : Nella spy story della Lega e i finanziamenti russi non poteva mancare una donna, giovane, bella, bionda e "misterios". È Irina Osipova, italo-russa, già candidata al consiglio comunale di Roma con Fratelli d'Italia nel 2016, che nel dicembre 2014 si unì come interprete alla comitiva leghista a Mosca

Malattia Mihajlovic - l’allenatore serbo pronto alla battaglia : il messaggio social della figlia è… fiero [foto] : La figlia di Mihajlovic ha postato sui social un dolce messaggio per il padre, che oggi ha annunciato di avere la leucemia Un giorno difficile per il calcio italiano, Sinisa Mihajlovic infatti ha annunciato di avere la leucemia, un brutto male che lo costringerà a stare lontano dai campi di gioco per un po’. L’allenatore serbo non ha però nessuna intenzione di arrendersi, cominciando a lottare già dai prossimi giorni per ...

Fobia della grandine in Abruzzo dopo i danni dei giorni scorsi : auto protette con coperte e materassi [foto] : dopo gli eventi meteo estremi dei giorni scorsi c’è chi ha deciso di correre ai ripari. In seguito all’eccezionale ondata di maltempo che mercoledì scorso si è abbattuta su Pescara e su gran parte della costa adriatica, infatti, in Abruzzo è psicosi grandine. In quelle ore una grandinata violentissima ha causato numerosi danni e feriti. Ora, i cittadini hanno paura, e in tanti stanno proteggendo come possibile le automobili, dato che ...

New York - si ripete lo speciale tramonto di Manhattanhenge : quando il sole si allinea perfettamente alle strade della città [foto e VIDEO] : Si ripete a New York lo spettacolo del Manhattanhenge in cui il sole e la città producono uno scenario incantevole. Migliaia di persone stanno affollando le strade di Manhattan per poter ammirare il sole tuffarsi tra i grattacieli in un evento che da sempre attira l’interesse di residenti e turisti. Infatti, per due giorni, in primavera ed estate, il sole al tramonto si allinea con il reticolo stradale di Manhattan per creare un ...

Savoini fotografato agli incontri della Lega con Putin : Negli ultimi giorni si sta parlando molto dello scandalo Legato ai presunti finanziamenti russi alla Lega Nord. Entrando nei dettagli, tale 'scandalo' è nato a seguito della pubblicazione di un articolo del conosciuto sito statunitense 'Buzzfeed News'. Nell'inchiesta di Buzzfeed, si parlava di un incontro avvenuto tra personalità russe e italiane all'Hotel Metropol di Mosca. Su tale incontro, Buzzfeed ha pubblicato il presunto 'audio segreto' ...

Caso Emanuela Orlandi - mistero sulle ossa delle principesse. La rivelazione : “Membri della Banda della Magliana sanno cosa è successo” [foto e VIDEO] : Regna ancora il mistero sul Caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa in circostanze inspiegabili nel giugno del 1983. Ieri sono state aperte due tombe nel Cimitero Teutonico dopo diverse segnalazioni e il mistero si è infittito ulteriormente. Il giorno dopo l’apertura delle tombe, il Vaticano precisa che il risultato, che ha “sorpreso tutti”, “smentisce” l’ipotesi che Emanuela Orlandi fosse sepolta lì e ...

Roma - incendio in deposito di pneumatici nella zona della Magliana : nube tossica tra le case [foto] : incendio nel quartiere Magliana a Roma dove sono andati a fuoco quattro capannoni industriali in via del Cappellaccio 132. Dalle 16:00, circa, cinque squadre del vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. Una densa nube nera di fumo e’ visibile in tutto il quadrante della citta’. A causa del rogo diverse strade limitrofe sono state chiuse e il traffico e’ stato deviato per permettere le operazioni del caso. ...

Palombari del Comsubin fanno esplodere 20 ordigni nelle acque della Sicilia per mettere il mare in sicurezza : immagini spettacolari [foto e VIDEO] : I Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno concluso oggi una delicata operazione subacquea nelle acque di Altavilla Milicia (PA) attraverso la quale sono stati neutralizzati 20 pericolosi ordigni esplosivi. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto dalla Prefettura ...

Mondiale femminile - incidente hot per Rapinoe durante il gala della tv [foto] : incidente hot in tv per Megan Rapinoe, l’attaccante degli USA protagonista al Mondiale femminile è rimasta con un seno scoperto durante la consegna dei premi Espys per le eccellenze sportive. Al momento di alzarsi dalla poltrona alla calciatrice si è aperta la giacca dello smoking sotto cui non portava nulla, per un momento le telecamere hanno ripresa il seno sinistro di Megan, la regia della Abc ha poi oscurato la scena ma gli ...

Incendio alla Plaia di Catania - devastato il cuore della città etnea : tutte le immagini del disastro e gli aggiornamenti [foto e VIDEO] : L’aria è decisamente rinfrescata a Catania: stamattina abbiamo +28°C dopo i terribili +42°C di ieri pomeriggio, e alla Plaia si contano i danni dell’Incendio che ha distrutto alcuni stabilimenti balneari e decine di auto e spinto i bagnanti a fuggire in mare per la paura. E’ il giorno dei primi bilanci con alberi e palme bruciate ma anche sdraio, ombrelloni e cabine in legno distrutti dal fuoco. Il boschetto della Plaia è ...

Alle nozze della nipote nonno mangia solo davanti alla foto della moglie morta : lo scatto è virale : Una sposa della Virginia Occidentale ha catturato un'immagine potente durante il suo matrimonio. Sahrah Elswick ha fotografato suo nonno seduto su una balla di fieno davanti a una sedia su cui avevano messo delle fotografie dei loro cari scomparsi. Tra quelle foto, c’era anche quella della nonna della sposa e moglie del nonno. Con lei l’anziano ha deciso di “condividere” un momento del matrimonio della loro nipote allontanandosi dal posto ...

Le foto della parata per la vittoria dei Mondiali a New York : La nazionale femminile di calcio ha sfilato per la città e in un clima di gran festa, e Megan Rapinoe ha parlato di diritti e uguaglianza

Volkswagen - Nuova Golf - le prime foto della versione GTI : Non può esserci una Golf senza una GTI e la Volkswagen lo sa bene. Dal 1976 a oggi, la sportiva compatta è un simbolo stesso del modello e anche per la ottava generazione è già pronta una soluzione adeguata e in linea con la tradizione.Prese d'aria e scarico svelano la GTI. Le foto spia che vi mostriamo sono le prime della Golf GTI attesa nel 2020 e confermano molte informazioni già note in precedenza. Le linee della Golf 8 sono state infatti ...