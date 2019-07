L’Amica Geniale 2 | anticipazioni

L’Amica Geniale 2 casting a Pisa - riprese tra settembre e ottobre 2019 : casting l'Amica Geniale 2 a Pisa La prima foto ufficiale de l'Amica Geniale 2 Annunciata come serie evento durante i palinsesti Rai del 9 luglio. L’Amica Geniale 2 – ...

L’Amica Geniale 2 – storia del nuovo cognome anticipazioni seconda stagione : Amatissima in Italia e straordinariamente famosa all’estero la saga in quattro volumi de L’amica geniale firmata da Elena Ferrante è diventata una serie omonima di successo che giunge alla seconda stagione: L’amica geniale – storia del nuovo cognome è attesa su Rai1 in prima serata per 4 serate evento nella nuova stagione. E’ quanto emerso dalla presentazione dei palinsesti Rai 2019 – 2020. La serie con con la ...

Nuovi casting per L’Amica Geniale 2 a luglio - si cercano comparse e attori per le riprese autunnali : Continuano senza sosta i casting per L'Amica Geniale 2, o meglio la seconda stagione della serie ispirata ai romanzi di Elena Ferrante dal titolo Storia del Nuovo Cognome, che sarà una delle serie di punta della prossima stagione di Rai1, come annunciato alla presentazione dei palinsesti di martedì 9 luglio. La seconda stagione de L'Amica Geniale sarà in onda su Rai1 solo nel 2020 e i registi Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher ...

«L’Amica Geniale 2» : la prima immagine di «Storia del nuovo cognome» : L'Amica Geniale 2: dietro le quinte di Storia del nuovo cognomeL'Amica Geniale 2: dietro le quinte di Storia del nuovo cognomeL'Amica Geniale 2: dietro le quinte di Storia del nuovo cognomeL'Amica Geniale 2: dietro le quinte di Storia del nuovo cognomeL'Amica Geniale 2: dietro le quinte di Storia del nuovo cognomeL'Amica Geniale 2: dietro le quinte di Storia del nuovo cognomeL'Amica Geniale 2: dietro le quinte di Storia del nuovo cognomeL'Amica ...

L’Amica Geniale 2 - riprese in corso : prima foto e video dei nuovi episodi : Ultime news su L’amica geniale 2: riprese, foto e video riprese in corso della seconda stagione de L’amica geniale. Da circa un mese la produzione italo-americana è in giro per l’Italia – tra Napoli, Roma, Ischia e Gaeta – per i nuovi episodi della serie tv tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante. Confermate nel cast […] L'articolo L’amica geniale 2, riprese in corso: prima foto e video dei nuovi ...

‘L’Amica geniale’ torna con la seconda stagione : la prima foto ufficiale dal set : In arrivo su Rai Uno 'Storia del nuovo cognome’, prosieguo della serie tv tratta dalla saga di Elena Ferrante

L’Amica Geniale 2 – storia del nuovo cognome anticipazioni seconda stagione : Amatissima in Italia e straordinariamente famosa all’estero la saga in quattro volumi de L’amica geniale firmata da Elena Ferrante è diventata una serie omonima di successo che giunge alla seconda stagione: L’amica geniale – storia del nuovo cognome è attesa su Rai1 in prima serata per 4 serate evento nella nuova stagione. E’ quanto emerso dalla presentazione dei palinsesti Rai 2019 – 2020. La serie con con la ...

La prima foto de L’Amica Geniale 2 alla presentazione dei palinsesti Rai : ecco la trama di Storia del Nuovo Cognome : La prima foto de L'Amica Geniale 2 è stata mostrata durante la presentazione dei palinsesti Rai andati in scena fino a poco fa in quel di Milano. Senza diretta streaming e con la "chiusura" al mondo del web, i vertici hanno confermato alcuni graditi ritorni e annunciato nuove serie ma, sicuramente, nel primo gruppo possiamo mettere proprio la trasposizione televisiva dei romanzi e delle storie di Elena Ferrante. Gli eventi del secondo capitolo ...

L’Amica Geniale in mostra al MADRE di Napoli - le attrici Ludovica Nasti ed Elisa del Genio all’inaugurazione (video) : Dal 6 luglio scorso si possono scoprire ed ammirare immagini inedite dal dietro le quinte della serie Rai, con L'Amica Geniale in mostra al MADRE di Napoli: si intitola L'Amica Geniale. Visioni dal Set, l'esposizione delle fotografie di Eduardo Castaldo, il celebre e pluripremiato fotoreporter che è stato fotografo di scena ufficiale sul set della serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo. La mostra è ...

Ludovica Nasti - Globo d’Oro per L’Amica Geniale! : Un traguardo importantissimo per la giovane attrice campana, Ludovica Nasti che ha dichiarato di essere contenta per il premio ottenuto. Premio che si va a sommare al prestigioso riconoscimento come Miglior Drama preso dalla fiction diretta da Saverio Costanzo, L’Amica Geniale. Il Festival della Tv di Monte Carlo ha voluto premiare il grande lavoro svolto da Costanzo, Nasti e colleghi con un riconoscimento importante e prestigioso. Dopo aver ...

Il set de L’Amica Geniale 2 si sposta a Gaeta : Elena e Lila avvistate al mare (foto) : Continuano a ritmo serrato le riprese de L'Amica Geniale 2 per permettere la messa in onda entro la fine di quest'anno o, al massimo, nei primi mesi del 2019, in inverno. Storia del nuovo Cognome sarà il romanzo da cui sarà tratta la seconda stagione della serie che ripartirà proprio dal doloroso matrimonio di Lila e dalla delusione che albergherà nella protagonista dopo tutto quello che è successo. Al suo fianco ci sarà ancora Elena e sarà ...

Monte-Carlo Television Festival 2019 : L’Amica Geniale trionfa per l’Italia : Monte Carlo Television Festival 2019: L'Amica Geniale miglior drama Grande riconoscimento per l’Italia. Nella 59a edizione del Monte Carlo Television Festival 2019, la fiction italiana “L’Amica Geniale” è stata eletta miglior drama dell’anno. Ha ritirato il premio la produttrice ...

Festival della TV di Montecarlo 2019 : L’Amica Geniale è la migliore serie drammatica : L'Amica Geniale Si è conclusa la 59° edizione del Festival della Tv di Montecarlo, che si è svolta nel Principato dal 14 al 18 giugno. Il Principe Alberto ha ospitato insieme alla moglie Charlène star provenienti da tutto il mondo e premiato con i Golden Nymphs Awards, il meglio della serialità internazionale. Il concorso, suddiviso in due sezioni (quella dedicata ai documentari e quella con protagoniste le fiction), ha visto tra i membri ...

Da L’Amica Geniale a The Good Doctor e Richard Madden : le serie e i volti premiati al Festival della tv di Montecarlo : Altra cerimonia, altro red carpet e un nuovo, meritatissimo premio per L'Amica Geniale che sbarca al Festival della tv di Montecarlo e conquista tutti insieme ad altri importanti titoli della serialità americana e non solo. Da Escape of the Dannemora a L'Amica Geniale, da The Good Doctor a Lethal Weapon, sono tante le serie che sono state insignite dei prestigiosi Golden Nymphs Awards al Festival della tv di Montecarlo alla presenza del Principe ...