La tv sulla Luna | tutti gli speciali tv per i 50 anni dall' allunaggio

Margaret Hamilton - la donna che ci ha portati sulla Luna : il suo software ha salvato l’Apollo 11 : Forse non tutti sanno che ad aver permesso l’alLunaggio della missione Apollo 11, grazie alla quale gli astronauti Armstrong e Aldrin hanno ‘passeggiato’ sulla Luna, è stata una donna: lei è l’informatica Margaret Hamilton, vediamo insieme come il suo software ha salvato la missione della NASA.Continua a leggere

Non camminò sulla Luna - ma faceva parte della missione Apollo 11 : chi è Michael Collins : L'Apollo 11, la celebre missione del primo sbarco sulla Luna avvenuto 50 anni fa, aveva un equipaggio composto da tre uomini, ma soltanto il comandante Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero piede sulla regolite del satellite. Il terzo astronauta, Michael Collins, non poté alLunare perché era il pilota del modulo di comando. Attese pazientemente in orbita il rientro dei suoi colleghi a bordo del LEM.Continua a leggere

A Zafferana Etnea un grande evento per celebrare il 50° anniversario dello Sbarco sulla Luna : Mezzo secolo di Luna. 20 Luglio 1969 – 20 luglio 2019: a 50 anni esatti dalla passeggiata più famosa della storia, il Planetario di Zafferana Etnea festeggia lo Sbarco di Apollo 11 con una serata di iniziative che si snoderanno tra la struttura e la piazza cittadina, offrendo al pubblico l’occasione di rivivere un evento storico e di osservare l’affascinante volta celeste con tutte le sue meraviglie. «Questo è un piccolo passo per un uomo, ...

Rocco Petrone - l’italoamericano che ci ha portati sulla Luna : È un’alba di Luna nuova quella del 16 luglio 1969, un mercoledì di mezza estate destinato a scrivere la storia. Rocco Petrone, che non ha quasi dormito, sta guardando quello spicchio luminoso nel cielo, consapevole che dove sono nati i suoi genitori, a migliaia di chilometri di distanza, in Basilicata, la Luna crescente è d’auspicio per le grandi imprese. Quarantatré anni, ingegnere meccanico, un metro e novanta per 100 chili, ...

Ecco perché in realtà non siamo più tornati sulla Luna : L'ultima volta che siamo stati a 'passeggio' sulla Luna era il dicembre 1972, da allora l'essere umano non tornò più sul nostro satellite: ma com'è possibile che siamo riusciti ad andare sulla Luna negli anni '70 e poi non ci siamo più stati? Vediamo insieme la motivazione per cui l'uomo non è più tornato sulla Luna.Continua a leggere

I 50 anni dello Sbarco sulla Luna in un’INFOGRAFICA : le informazioni chiave e tante curiosità : Alle 22:17 del 20 luglio 1969 l’astronauta NASA Neil Armstrong ha compiuto un “piccolo” passo con il quale ha lasciato il modulo spaziale “Eagle” e ha messo piede sulla Luna. La missione ripaga gli Stati Uniti dei primi insuccessi nella corsa alla spazio che, con lo Sputnik e con Gagarin, avevano visto la prevalenza dei sovietici. L’equipaggio dell’Apollo 11 ha lasciato sul satellite una targa di acciaio ...

Lo sbarco sulla Luna e Dawid Bowie hanno un punto in comune : Questo mese segna il cinquantesimo anniversario di due eventi cosmici che hanno plasmato il corso della storia: il classico singolo “Space Oddity” di David Bowie, originariamente pubblicato 50 anni fa l’11 luglio 1969, e l’inaugurale sbarco sulla luna. Per festeggiare questi eventi Parlophone oggi lancia il nuovo “Space Oddity x Unlock The Moon Experience” di David Bowie. Il sito web (www.spaceoddity50.com) permette a tutti gli utenti di puntare ...

Chi è Buzz Aldrin - il secondo astronauta dell’Apollo 11 sbarcato sulla Luna 50 anni fa : Buzz Aldrin è stato uno dei membri dell'equipaggio dell'Apollo 11, la missione che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna. È stato il secondo a mettere piede sul suolo Lunare dopo Neil Armstrong e l'unico ad aver condotto una cerimonia religiosa sul satellite della Terra. Il suo curioso soprannome è diventato nome ufficiale solo nel 1988; i genitori lo chiamarono infatti "Edwin Eugene Junior".Continua a leggere

Paesaggi lunari : 12 mete «spaziali» sulla Terra : Parco Nazionale Timanfaya, LanzaroteDeath Valley, Stati UnitiDeserto di Atacama, CileIce Cave, IslandaLago Natron, TanzaniaGrand Canyon, Stati UnitiLe mete "spaziali" sulla Terra più suggestiveSalar de Uyuni, BoliviaSaline di Trapani in SiciliaTozeur, TunisiValle della Luna in SardegnaVulcani di fango, AzerbaijanDeserto del Sinai, EgittoIl 20 luglio 2019 si celebra il cinquantesimo anno da quando Neil Armstrong fece quel famoso «piccolo passo ...

A Pisa un grande evento per celebrare il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna : Una serata evento per rievocare la missione Apollo 11 ma anche per far partire da Pisa un virtuale in bocca al lupo all’astronauta Luca Parmitano che il 20 luglio sara’ di nuovo in partenza per la missione Beyond sulla Stazione Spaziale Internazionale. A cinquant’anni dallo storico primo passo sulla Luna di Neil Armstrong, Palazzo Blu propone per venerdi’ 19 luglio alle 21.30 un’iniziativa gratuita con filmati ...

I 12 luoghi della Terra dove ci si sente sulla Luna a 50 anni dalla missione Apollo 11 [GALLERY] : Il 20 luglio 1969, Neil Armstrong posava per la prima volta i piedi sulla superficie Lunare nella storica missione Apollo 11 della NASA. Il suo “piccolo passo per l’uomo” è stato davvero un “grande salto per l’umanità”, considerando che anche le missioni successive hanno segnato una tappa importantissima nell’esplorazione spaziale umana. Chissà quanti, appassionati di astronomia e non, avranno sognato di “camminare” sulla Luna, proprio come ...

Non siamo mai stati sulla Luna : 5 tesi dei complottisti sull’Apollo 11 smontate dalla scienza : Il viaggio sulla Luna dell'Apollo 11 è il più grande complotto mai architettato. La NASA, per volere del governo degli stati Uniti, ha inscenato in uno studio cinematografico l'alLunaggio e le immagini che abbiamo visto sono totalmente false. È davvero così? Vediamo insieme come 5 delle più celebri bufale dei complottisti siano facilmente smontabili dalla scienza (e dalla logica).Continua a leggere

Da Cuticchio pupi - paladini e ampolle sulla luna. La follia resta tutta qui sulla Terra : La parola “cuntu” è un termine dialettale siciliano: il cuntista racconta storie epico-cavalleresche, anche se nessuno sa con esattezza quando siano arrivate in Sicilia.Niente a che vedere però con il cantastorie che è un narratore di fatti di cronaca: una guarigione miracolosa, un fatto di sangue, il ritrovamento di una persona che si credeva perduta, l’equivalente della cronaca nera ammannita in ...

Sbarco sulla Luna : il razzo Saturn V proiettato sul Washington Monument per le celebrazioni : In occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario del primo Sbarco sulla Luna, un razzo Saturn V sarà proiettato a grandezza naturale sul Washington Monument, il Monumento simbolo della capitale USA: lo ha reso noto lo Smithsonian’s National Air and Space Museum, precisando che la proiezione – il 16, 17 e 18 luglio – coprirà tutti e 110 i metri di altezza del Monumento. Il 20 luglio sarà trascorso mezzo secolo dalla ...