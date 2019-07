La tv sulla Luna | tutti gli speciali tv per i 50 anni dall' allunaggio

20 Luglio 1969 - Sbarco sulla Luna : l’Apollo 11 “il più grande progetto non militare della storia della civiltà umana” : Tra l’agosto 1958 e il Luglio 1969, Stati Uniti ed Unione Sovietica eseguirono ben 73 missioni Lunari di cui 41 fallirono: la missione Apollo 11 fu la prima a tagliare il traguardo: il lancio avvenne il 16 Luglio 1969 dal Centro di Cape Canaveral, l’alLunaggio il 20 Luglio alle 22:56 (ora di Houston, ore 02:56 UTC del 21 Luglio) e il ritorno sulla Terra il 24 Luglio. Fu il razzo Saturn V – 3000 tonnellate, alto 110,6 metri, con ...

La teoria del complotto e lo Sbarco sulla Luna - Piero Angela : “Chi lo nega sfrutta l’ingenuità delle persone” : “Che sciocchezza continuare ancora a negare il primo Sbarco dell’uomo sulla Luna. Chi lo fa sfrutta l’ingenuità delle persone solo per trarne profitto, come scrivere un libro o girare un documentario“: lo ha dichiarato all’AGI Piero Angela, il noto e molto amato divulgatore scientifico che ha seguito in prima persona da giornalista molte missioni Apollo. Il 20 luglio 1969 “è stato molto emozionante: per la ...

Il 20 luglio 1969 lo Sbarco sulla Luna - il “piccolo grande passo” che cambiò la storia [GALLERY] : Il 20 luglio 1969 il mondo seguiva col fiato sospeso la missione Apollo 11 della NASA, che ha cambiato il corso della storia portando il primo uomo sulla Luna. Cinquant’anni dopo il pianeta celebra con lo stesso entusiasmo quel passo cruciale per l’umanità. Come noto, il primo uomo a camminare sul nostro satellite è stato l’astronauta NASA Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sul suolo Lunare. In ...

Come abbiamo fotografato la Luna - sulla Luna : Per ottenere "fotografie da primo premio", la NASA mobilitò i migliori produttori di macchine fotografiche, lenti e rullini

La prima bandiera sulla Luna : È uno dei simboli più famosi dell'alLunaggio ma cadde quasi subito, e nelle foto sembra sventolare a causa di un imprevisto

A cosa è servito andare sulla Luna : Probabilmente dovremmo porci la questione opposta: cosa avremmo perso, se non ci fossimo mai andati?

Spazio - l’India torna sulla Luna : oggi il lancio della missione “Chandrayaan 2” : Conto alla rovescia per la missione Chandrayaan 2, destinata a portare l’India per la seconda volta sulla Luna. Tutto al momento sembra procedere secondo programma e la sonda attende il momento del lancio, previsto alle 23,21 italiane con il veicolo di lancio satellitare geosincrono Mark III dalla base Satish Dhawan, sulla costa sudorientale del Paese. Costata 142 milioni di dollari e organizzata dall’agenzia spaziale indiana Isro ...

La tv sulla Luna : tutti gli speciali tv per i 50 anni dall'allunaggio : Dal 14 al 21 luglio la tv celebra i 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna. 20 luglio 1969: Neil Armstrong è il primo uomo a sbarcare sulla Luna. E' il primo a scendere dal LEM Eagle dell'Apollo 11, seguito a breve distanza da Buzz Aldrin, mentre Michael Collins aspetta la coppia sulla capsula che riporterà tutti a casa. In Italia erano le 4 del mattino del 21 luglio quando Tito Stagno in studio annunciò che il LEM aveva toccato ...

Margaret Hamilton - la donna che ci ha portati sulla Luna : il suo software ha salvato l’Apollo 11 : Forse non tutti sanno che ad aver permesso l’alLunaggio della missione Apollo 11, grazie alla quale gli astronauti Armstrong e Aldrin hanno ‘passeggiato’ sulla Luna, è stata una donna: lei è l’informatica Margaret Hamilton, vediamo insieme come il suo software ha salvato la missione della NASA.Continua a leggere

Non camminò sulla Luna - ma faceva parte della missione Apollo 11 : chi è Michael Collins : L'Apollo 11, la celebre missione del primo sbarco sulla Luna avvenuto 50 anni fa, aveva un equipaggio composto da tre uomini, ma soltanto il comandante Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero piede sulla regolite del satellite. Il terzo astronauta, Michael Collins, non poté alLunare perché era il pilota del modulo di comando. Attese pazientemente in orbita il rientro dei suoi colleghi a bordo del LEM.Continua a leggere

A Zafferana Etnea un grande evento per celebrare il 50° anniversario dello Sbarco sulla Luna : Mezzo secolo di Luna. 20 Luglio 1969 – 20 luglio 2019: a 50 anni esatti dalla passeggiata più famosa della storia, il Planetario di Zafferana Etnea festeggia lo Sbarco di Apollo 11 con una serata di iniziative che si snoderanno tra la struttura e la piazza cittadina, offrendo al pubblico l’occasione di rivivere un evento storico e di osservare l’affascinante volta celeste con tutte le sue meraviglie. «Questo è un piccolo passo per un uomo, ...

Rocco Petrone - l’italoamericano che ci ha portati sulla Luna : È un’alba di Luna nuova quella del 16 luglio 1969, un mercoledì di mezza estate destinato a scrivere la storia. Rocco Petrone, che non ha quasi dormito, sta guardando quello spicchio luminoso nel cielo, consapevole che dove sono nati i suoi genitori, a migliaia di chilometri di distanza, in Basilicata, la Luna crescente è d’auspicio per le grandi imprese. Quarantatré anni, ingegnere meccanico, un metro e novanta per 100 chili, ...

Ecco perché in realtà non siamo più tornati sulla Luna : L'ultima volta che siamo stati a 'passeggio' sulla Luna era il dicembre 1972, da allora l'essere umano non tornò più sul nostro satellite: ma com'è possibile che siamo riusciti ad andare sulla Luna negli anni '70 e poi non ci siamo più stati? Vediamo insieme la motivazione per cui l'uomo non è più tornato sulla Luna.Continua a leggere