La serie tv che sta facendo arrabbiare i moderati in Iran

serie A 2019/20 - le amichevoli del Napoli in onda su Sky Sport : Dopo i tanti eventi estivi legati al calcio (i Mondiali femminili, gli Europei Under 21 e i Mondiali Under 20), la giostra della Serie A è pronta a ripartire, in vista della stagione 2019/20, con le classiche amichevoli pre-campionato.Nei prossimi dieci giorni, i più fortunati saranno i tifosi del Napoli abbonati Sky che, sul canale Sky Sport Serie A, potranno assistere alle prime tre amichevoli estive della compagine azzurra allenata da ...

Svelata la data di The Deuce 3 - l’ultima stagione della serie con James Franco e Maggie Gyllenhaal arriva anche in Italia? : La rete HBO ha annunciato la data première di The Deuce 3, ultima stagione della serie con protagonisti James Franco e Maggie Gyllenhaal. Cala così il sipario sullo show ambientato tra gli anni Settanta e Ottanta che racconta la legalizzazione dell'industria del porno in un periodo storico in cui abbondano nelle strade di una New York dal doppio volto. Di giorno è una città in continuo movimento. Di notte, cocaina, mafia, violenza e ...

Baseball - serie A1 2019 : Nettuno difende il secondo posto - vince a sorpresa anche Castenaso : Quinta giornata del girone di ritorno della Serie A1 di Baseball 2019 che si è aperto nel segno di Castenaso, che al termine di una partita molto entusiasmante ha sconfitto San Marino. I ragazzi di Serravalle sono riusciti a passare in vantaggio nelle battute iniziali, ma hanno poi subito il ritorno dei padroni di casa, autori di quattro corse nel sesto inning, che sembravano aver indirizzato la partita. Tuttavia, proprio all’ultimo ...

Baseball - serie A1 2019 : Nettuno difende il secondo posto - vince anche Castenaso : Quinta giornata del girone di ritorno della Serie A1 di Baseball 2019 che si è aperto nel segno di Castenaso, che al termine di una partita molto entusiasmante ha sconfitto San Marino. I ragazzi di Serravalle sono riusciti a passare in vantaggio nelle battute iniziali, ma hanno poi subito il ritorno dei pirati, autori di quattro corse nel sesto inning, che sembravano aver indirizzato la partita. Tuttavia, proprio all’ultimo respiro San ...

Casting per un film di Checco Zalone e per una serie TV da girarsi a Roma : Sono attualmente aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, finalizzate alla ricerca di numerose comparse per la realizzazione di un importante film. Sono inoltre in corso i Casting, a cura di Cineworld Roma, per realizzare una serie televisiva da girare nella Capitale. Galaxia Casting I Casting a cura di Galaxia Casting per un importante film (Tolo Tolo, di e con Checco Zalone) sembravano terminati e invece proseguiranno anche la prossima ...

Altro che caffè : trama - cast e curiosità della serie tv Netflix : Altro che caffè: trama, cast e curiosità della serie tv Netflix Tra le tante serie televisive presenti su Netflix Altro che caffè è una di quelle che è stata apprezzata di più. I sei episodi che compongono la prima stagione della fiction francese, creata e diretta da Igor Gotesman, sono stati pubblicati sulla piattaforma il 28 giugno 2019. La commedia a puntate ha saputo divertire e coinvolgere i telespettatori che hanno seguito con grande ...

10 serie TV poliziesche da non perdere se ami il genere crime : da NCIS a Castle e Sherlock : Amanti dei delitti e crimini più efferati? Vi piace seguire le indagini di polizia tra osservazioni, deduzioni e rivelazioni shock? Se fate il tifo per i buoni ma non potete fare a meno di lasciarvi affascinare dal conturbante assassino seriale di turno, queste serie TV poliziesche fanno al caso vostro. Ne abbiamo elencate 10 da non perdere se amate il genere crime: che la caccia al serial killer sia ...

Mindhunter 2 ha finalmente una data ufficiale : David Fincher ha annunciato il ritorno della serie su Netflix : Se siete ancora alle prese con i rompicapo della prima stagione sappiate che il tempo sta per scadere: David Fincher ha annunciato che Mindhunters 2 tornerà presto rivelando la data ufficiale di messa in onda su Netflix. Già nei giorni scorsi si è parlato di un lancio estivo per i nuovi episodi ma ora è David Fincher che finalmente ha regalato ai fan della serie una data ufficiale in un podcast radiofonico: Jonathan Groff e Holt McCallany ...

5 serie tv italiane che vedremo prossimamente : Il tempo delle classiche fiction all’italiana pare finito. O almeno un modo tradizionale di produrre serialità televisiva per il grande pubblico continua ma ad esso si sta affiancando negli ultimi anni una tendenza tutta nuova a rinnovare i linguaggi legati a quelle che diventano delle vere e proprie serie tv. La comparsa sul mercato in modo preponderante di nuovi player, da molti anni ormai Sky e Fox in primis ma di recente anche nuove ...

Jinn - la serie prodotta in Giordania al centro delle polemiche : Negli ultimi anni, mentre si moltiplicano da più parti i competitor, Netflix continua gli investimenti nelle sue produzioni originali e soprattutto amplia il numero di serie tv prodotte specificatamente nei singoli mercati. Da quello italiano a quello coreano, da quello di lingua spagnola a quello indiano, la piattaforma di streaming punta a proporre a ogni paese dei titoli che siano al contempo localizzati e internazionali. Uno degli ultimi ...

«Warrior» - la serie tv che fa rivivere Bruce Lee : Warrior e Bruce Lee. Alla fine del 19° secolo, subito dopo la guerra civile americana, scoppiarono violenti scontri tra diversi clan cinesi nel distretto di Chinatown a San Francisco, segnando l'inizio della guerra delle Tong. Warrior, la nuova serie di Sky (in onda su Sky Atlantic dal 15 luglio, ore 21.15) è ambientata in quel periodo e racconta le gesta di Ah Sahm, un giovane prodigio delle arti marziali da poco sbarcato dalla ...

serie A 2019-2020 : il calendario e le date delle amichevoli estive. Tutti gli orari e il programma : Tutte le squadre di Serie A hanno incominciato i raduni e i ritiri in vista dell’inizio della prossima stagione, si preannuncia un’estate di duro lavoro per le 20 formazioni del massimo campionato italiano di calcio che naturalmente disputeranno anche diverse amichevoli per trovare la giusta condizione di forma in vista dei match che contano. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le ...

Ritiri serie A - le ultime : la Juve parte leggera - prime goleade in amichevole per Fiorentina e Cagliari : Piano piano, tutte le squadre di Serie A si stanno radunando per i Ritiri. Oggi è stata la volta della Juventus, a cui devono aggregarsi soltanto alcuni nazionali. Primo giorno di scuola ‘leggero’ per la troupe di Sarri: visite di rito, pranzo, prima seduta di allenamento e rientro a casa. Da domani si farà sul serio, il lavoro tra palestra e rettangolo verde si intensificherà perché incombono i primi impegni della stagione: il ...

Tinny Andreatta a Blogo : "La fiction della Rai si rinnova sempre. Un medico in famiglia e Provaci ancora prof? serie che hanno una loro perfezione e hanno chiuso un ciclo" : Tinny Andreatta, la direttrice di Rai fiction, ha raccontato gli appuntamenti della prossima stagione a margine della conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti 2019. Un Rai che punta a novità e conferme:"La fiction della Rai si rinnova sempre. rinnova i titoli amati dal pubblico, i gioielli di famiglia, in modo che si presentino sempre nuovi per il nostro pubblico. Poi sono tante le novità, 15 serialità nuove per Rai 1 e Rai 2 tra ...