La rivoluzione romanista e il ‘Pipita’

(Di domenica 14 luglio 2019) Quella che qualche settimana fa era un’ipotesi ora è una fin troppo evidente realtà: alla Roma saràanche dentro il rettangolo di gioco.già iniziata ma ancora da ultimare. Per ora sono partiti Manolas, El Shaarawy e Luca Pellegrini, oltre a Gerson che lo scorso anno ha giocato a Firenze. Sicuramente sarà ceduto Olsen, molto probabilmente Dzeko, in bilico Kolarov. E poi bisogna verificare la posizione di Zaniolo, quella di Perotti, Florenzi non è un incedibile, Nzonzi e Pastore neanche a dirlo. Gli arrivi sono Spinazzola, Diawara e Pau Lopez ma è una lista fisiologicamente destinata ad allungarsi, anche di molto. Tutto dipenderà naturalmente dalle cessioni e quindi dalle tessere del puzzleda rimpiazzare. Oltre che naturalmente dalla disponibilità economica. Per il momento mancano i sostituti di Manolas e di El Shaarawy. Queste due scelte, insieme ...

