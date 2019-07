La perla del Tirreno premia il talento italiano | Antonio Cabrini alle “Giornate del

aldiladelcinema

(Di domenica 14 luglio 2019) Non solo cinema, spettacolo e cultura all’undicesima edizione delledel Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata”, che si terranno dal 23 al 27 luglio nella suggestivadel. Durante la serata del 24 saràto l’natore ed ex calciatore, Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982., uno dei più grandi talenti italiani di ogni tempo, si è saputo distinguere graziesue caratteristiche di terzino d’attacco con una buona propensione al goal unita a un’invidiabile solidità difensiva. Una lunga carriera fatta di grandi soddisfazioni, vittorie e trionfi che lo hanno fatto diventare il simbolo di un calcio pulito a cui viene riconosciuto uno straordinario valore non solo come sportivo ma, soprattutto, come uomo. “E’ davvero un onore per la nostra manifestazionere...

