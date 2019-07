La nuova proposta francese per la nuova Champions

Flat tax - la nuova proposta di Lega e M5S Aliquota al 15% solo sui redditi in più : Secondo l’ultimo aggiornamento del progetto da inserire nella Legge di Bilancio, nel primo anno l’aliquota del 15% si applicherebbe solo ai redditi incrementali. Così il costo della riforma scenderebbe a 2 miliardi di euro. Poi le tappe successive

Mara Venier - le rose e la nuova proposta di nozze dal marito - : Novella Toloni La conduttrice Rai e il marito si sono scambiati teneri messaggi d’amore via social, dichiarandosi amore eterno reciproco e annunciando un possibile rinnovo delle promesse nuziali Nonostante siano passati tredici anni dal loro matrimonio, Mara Venier e Nicola Carraro si amano ancora come il primo giorno. A dimostrarlo sono i messaggi d’amore che i due si sono scambiati pubblicamente sui social nei giorni scorsi in ...

Champions League - nuova proposta dalla Ligue 1 per un format a 36 squadre : Si sta ragionando sulla Champions League del futuro, secondo quanto riporta la “Bild” – la Ligue 1 francese avrebbe portato all’attenzione dell’Eca una soluzione con l’allargamento della fase a gironi da 32 a 36 squadre, con 6 gironi da 6 anzichè 4 da 8. Agli ottavi di finale le prime due di ogni gruppo e le 4 migliori terze e le 8 formazioni qualificate ai quarti e le 4 semifinaliste dell’Europa ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez : nuova formula per convincere il Real : Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez: nuova formula per convincere il Real Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez: nuova formula per convincere il Real. Il Napoli scende in campo con le sue più alte sfere per strappare al Real Madrid quel top player chiesto da Carlo Ancelotti. James Rodriguez non è più un sogno per il club azzurro, soprattutto perché nell’ ...

In pensione prima - con 7 anni di scivolo : la nuova proposta : La maggioranza di governo vuole introdurre nel decreto crescita il "contratto di espansione" che consente alle imprese con...

Fca : “Presentata proposta di fusione con Renault”. nuova società - due soci al 50% e nessuna chiusura di stabilimenti : “Creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo”. Con questo obiettivo, Fca ha annunciato ufficialmente di aver presentato una proposta per una fusione con il gruppo Renault. Nella proposta inviata con una lettera non vincolante al colosso francese, l’ipotesi di ‘matrimonio‘ prevede una Nuova società detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, una struttura ...

