La moglie di Mihajlovic | Di forza ne abbiamo ma con il vostro amore siamo

Sonia Bruganelli vs Zazzaroni 'Schifo'/ moglie Bonolis non perdona scoop Mihajlovic : Sonia Bruganelli , attacco a Ivan Zazzaroni per lo scoop sulla malattia di Mihajlovic : la Moglie di Paolo Bonolis non lo perdona .

Mihajlovic in lacrime in diretta TV : “ho la leucemia - ma vincerò questa sfida per mia moglie - per la famiglia” : “Mi fermo. Martedì vado in ospedale per una nuova sfida, quella contro la leucemia“. Così Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa a Casteldebole, ha annunciato la propria malattia e spiegato il perché non si è presentato per allenare il Bologna. “questa sfida la vinco“, ha aggiunto. “E’ stata una bella botta, sono stato due giorni chiuso in camera a riflettere, a piangere, ti passa tutta la vita davanti. Ma ...