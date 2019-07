La lezione di Sinisa | non aver paura delle proprie debolezze significa non esserne

ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Un pulcino invecchiato e spettinato, che per due giorni si è chiuso in camera, senza dire niente a nessuno, senza confidarsi, ma solo a bagnarsi di lacrime. Descrive così Emanuela Audisio ilMihajlovic che ha parlato ieri in conferenza stampa per spiegare la sua malattia, per confidare le sue paure e la sua voglia di fare battaglia e vincere. Un ritratto molto diverso dal quello del “l’allenatore sergente” a cui si era abituati. È stato un duro colpo per il tecnico, per l’uomo abituato a comandare se stesso e gli altri, che si è ritrovato ad accettare una malattia che capovolge le tue certezze e il tuo modo di essere. Lo sport ti abitua ad addii che sono morti simboliche, devi separarti da quello che eri, ma quando ti costringe a fare i conti con quello che sei, umano, è uno sgambetto insopportabile. È un attimo in cui ti rendi conto che non sei più ...

