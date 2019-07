La denuncia di Ivan Cottini | In tv non c' è uguaglianza

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Giorgia Baroncini L'ex ballerino di Amici è affetto da sclerosi multipla. In un video la: "Noi disabili dipinti come supereroi, ma non è così. Siamo persone normali" "Sono malato da più di sei anni. All'inizio avevo smesso di vivere, poi una mattina ho cominciato a spostare la mia attenzione sulle parti di corpo rimaste sane e da lì mi sono rinventato". A parlare è, ex ballerino di Amici affetto da sclerosi multipla. "Ad oggi sono un ballerino e ho raggiunto tanti traguardi, aiutando anche molte persone che guardandomi hanno rincominciato a vivere", ha spiegatoche, con un video ripreso dal Messaggero, rivendica l'abbattimento di barriere architettoniche "televisive". "Sono stufo di vedere noi disabili in tv che sembriamo dei supereroi con le nostre storie. Sono storie di vite normalissime", ha continuato il ballerino. "Siamo persone normali. ...

SaCe86 : Sclerosi multipla, Ivan Cottini denuncia: «In tv non c'è uguaglianza, noi disabili non siamo supereroi»… - ivan_miorali : RT @leonardo1ao: +++NOTIZIA BOMBA+++ 4 Milioni girati alle sue Fondazioni in maniera “oscura” scatta la denuncia per Renzi. Ma nessun tg lo… -