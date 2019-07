La dedica di Elena Santarelli al marito Corradi | Senza te come avrei fatto

Elena Santarelli emoziona il web - la dedica al marito Bernardo Corradi : “Ma che ne sanno gli altri” : Elena Santarelli ringrazia il marito Bernando Corradi pubblicamente: le parole che emozionano Elena Santarelli sta vivendo una bellissima estate con la sua famiglia. Dopo il lungo e difficile periodo che ha dovuto affrontare, finalmente si sta godendo la strameritata felicità familiare. Il piccolo Giacomo ha sconfitto il tumore che lo aveva colpito e, come dichiarato […] L'articolo Elena Santarelli emoziona il web, la dedica al marito ...

Me lo potevi dire di persona! Elena Morali - dedica a Scintilla per l’anniversario : Elena Morali e il fidanzato Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, festeggiano cinque anni d’amore. L’ex Pupa ed isolana gli dedica un romantico post dal suo account Instagram e lui risponde scherzosamente. “Non me lo potevi dire di persona”.-- Elena ha condiviso una foto che li vede romanticamente abbracciati sulla spiaggia, seguita dalla didascalia: “5 anni di te di me di NOI. Più di 5 … ma in fondo non abbiamo mai avuto una data precisa (per ...

Elena Morali - 5 anni d’amore con Scintilla : dedica e parole importanti : Elena Morali: la dedica d’amore a Scintilla nel giorno del loro anniversario Elena Morali e Scintilla festeggiano cinque anni, o poco più, della loro unione La showgirl e il comico di Colorado appaiono più innamorati che mai. In questo giorno speciale, attraverso il suo profilo Instagram, Elena ha dedicato parole importanti al suo compagno. Ha parlato […] L'articolo Elena Morali, 5 anni d’amore con Scintilla: dedica e parole ...

Chi è Elena Lucrezia Corner - la prima donna laureata al mondo a cui Google dedica un doodle : Oggi, aprendo la home page di Google, in molti si saranno chiesti chi sia la dama protagonista del doodle celebrativo. Si tratta di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, conosciuta anche come Elena Lucrezia Corner, nobildonna nata il 5 giugno di 373 anni fa a Venezia e riconosciuta da alcuni storici come la prima donna laureata al mondo.Pioniera del diritto femminile all’istruzione accademica, fin da giovanissima Elena Lucrezia Corner Piscopia ...