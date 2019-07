Kate Middleton premia Djokovic a Wimbledon e consola Federer con una carezza

Wimbledon - Kate Middleton premia Djokovic e consola Federer con una carezza : La prima volta di Kate Middleton. Elegante sorridente e divertita la duchessa di Cambridge Kate Middleton, ha colsolato con una carezza Federer e premiato Djokovic a Wimbledon. Kate era...

Meghan Markle : un’uscita con Kate e Pippa Middleton alla finale di Wimbledon : E tutte le altre star al torneo The post Meghan Markle: un’uscita con Kate e Pippa Middleton alla finale di Wimbledon appeared first on News Mtv Italia.

Kate Middleton e il Principe William cercano un nuovo assistente personale - : Carlo Lanna A corte si cerca un nuovo assistente personale, secondo le ultime indiscrezioni Kate Middleton e il Principe William cercano una persona per gestire i loro impegni istituzionali Tante sono le persone che sognano di poter lavorare al fianco dei reali inglesi. Come è stato riportato da Grazia, sembra che Kate Middleton e il Principe William, siano in cerca di un nuovo assistente personale. L’ambita posizione di lavoro però ...

Kate Middleton nella giornata finale dei giochi di Wimbledon - : Fonte foto: Getty imagesKate Middleton nella giornata finale dei giochi di Wimbledon 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna La duchessa di Cambridge incontra femminili di tennis

Kate Middleton preferisce Charlotte : ecco quanto spende per i suoi vestiti : Kate Middleton preferisce Charlotte? Quando si parla di vestiti a quanto pare sì, visto che ha scelto di spendere per il suo guardaroba un budget più alto di quello dei fratelli. Qualche giorno fa i duchi di Cambridge sono apparsi nuovamente in pubblico. Charlotte, George e Louis hanno accompagnato mamma Kate al Billingbear Polo Club in Wokingham per assistere ad una partita di beneficenza in cui hanno gareggiato anche papà William e zio ...

Kate Middleton avrà lo stesso titolo di Diana - : Elisabetta Esposito Kate Middleton, alla morte della Regina Elisabetta II, prenderà lo stesso titolo che appartenne a Lady Diana: ecco cosa accadrà in quel momento Quale titolo avrà Kate Middleton quando morirà la Regina Elisabetta? Quella del titolo a Kate è una vicenda complicata che viene ricostruita dall’Express, una vicenda che ha a che fare con le regole della linea di successione al trono, ma anche con la storia più o meno ...

George - Charlotte - Louis e il picnic «come noi» con mamma Kate Middleton : George, Charlotte e Louis e il picnic «come noi»George, Charlotte e Louis e il picnic «come noi»George, Charlotte e Louis e il picnic «come noi»George, Charlotte e Louis e il picnic «come noi»George, Charlotte e Louis e il picnic «come noi»George, Charlotte e Louis e il picnic «come noi»George, Charlotte e Louis e il picnic «come noi»George, Charlotte e Louis e il picnic «come noi»George, Charlotte e Louis e il picnic «come noi»George, Charlotte ...

Kate Middleton e Meghan Markle coi figli alla partita di polo. Prima uscita di Archie : Kate Middleton e Meghan Markle, insieme ai loro figli, hanno presenziato al King Power Royal Charity Polo Day. Per il piccolo Archie, primogenito di Harry e Meg, si è trattato della Prima uscita pubblica a soli due mesi. Il suo battesimo, lo scorso 6 luglio, infatti è avvenuto in forma privata. E sempre per la Prima volta si è trovato all’aperto coi cuginetti George, Charlotte e Louis. L’occasione è l’annuale partita di polo ...

Kate Middleton oppressa per colpa di Meghan Markle : cerca assistente : Kate Middleton e William non riescono a far fronte ai nuovi impegni legati alla loro associazione benefica. Infatti, da quando Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare la Royal Foundation, tutta la gestione della charity è ricaduta sulle spalle dei Duchi di Cambridge. E ora non ce la fanno più, sono entrati in crisi per i molteplici impegni. In altri termini, Kate deve sobbarcarsi anche il lavoro di Meghan. E in più, deve far fronte agli ...

Kate Middleton e Meghan Markle coi figli alla partita di polo. Prima uscita di Archie : Kate Middleton e Meghan Markle, insieme ai loro figli, hanno presenziato al King Power Royal Charity Polo Day. Per il piccolo Archie, primogenito di Harry e Meg, si è trattato della Prima uscita pubblica a soli due mesi. Il suo battesimo, lo scorso 6 luglio, infatti è avvenuto in forma privata. E sempre per la Prima volta si è trovato all’aperto coi cuginetti George, Charlotte e Louis. L’occasione è l’annuale partita di polo ...

La prima partita di polo di Archie (con Kate Middleton e i cuginetti) : Meghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla ...

Kate Middleton oppressa per colpa di Meghan Markle : cerca assistente : Kate Middleton e William non riescono a far fronte ai nuovi impegni legati alla loro associazione benefica. Infatti, da quando Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare la Royal Foundation, tutta la gestione della charity è ricaduta sulle spalle dei Duchi di Cambridge. In altri termini, Kate deve sobbarcarsi anche il lavoro di Meghan. E in più, deve far fronte agli impegni di Corte e ai suoi doveri di mamma di tre bimbi piccoli. Il ...

Kate Middleton - tensioni con Meghan Markle al battesimo di Archie? “Era pronta a scappare” : “Kate Middleton era pronta a scappare“. È questa la conclusione a cui è giunta l’esperta di linguaggio del corpo Judi James che, come riportano i tabloid britannici, ha analizzato nel dettaglio i due scatti ufficiali del battesimo del piccolo Archie pubblicati sui social dal principe Harry e da Meghan Markle. In particolare, la sua attenzione si è soffermata sulla foto di gruppo, in cui si vede tutta la royal family al completo ...

Una rivale per Kate Middleton? Nel cuore della Regina ora c’è Zara Phillips : Periodi difficili per Kate Middleton che dopo le voci di un possibile tradimento da parte di William potrebbe aver perso anche l'amicizia da parte della Regina. Non è un periodo sereno per Kate Middleton. Secondo gli ultimi pettegolezzi di palazzo, la vita della Duchessa di Cambridge non è tutta e rosa e fiori, anzi sono diversi i problemi che la consorte del Principe William sta per affrontare. Prima le voci dei dissidi con Meghan ...