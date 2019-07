Juventus | quinto giorno di lavoro | Sarri pensa anche alla tattica

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) Ieri, in casasi è dato il bentornato a Cristiano Ronaldo. CR7 ha sostenuto le visite mediche di idoneità e poi è subito sceso in campo per allenarsi con i suoi compagni. Ieri, per la Juve è stata una giornata un po' meno intensa diha deciso di concedere mezza giornata di libertà ai suoi ragazzi, ma già da stamattina la squadra ha ripreso ad allenarsi a pieno regime. La Juve, oggi, ha svolto una doppia seduta e all'appello mancavano solo sei giocatori ovvero i sudamericani e Moise Kean e Luca Pellegrini che si aggregheranno al gruppo a fine mese. Maurizio, in questi giorni, ha già iniziato aree si sta concentrando sul 4-3-3, probabilmente si vedrà qualcosa sulle idee di gioco del tecnico nelle amichevoli della tournée asiatica. Questo comunque sembra il modulo ideale scelto dal tecnico toscano in questi primi giorni di ...

