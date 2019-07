Judo | Grand Prix Budapest 2019 | Giuliano Loporchio sconfitto agli ottavi nei -100 kg

Judo - Grand Prix Budapest 2019 : 14 azzurri a caccia di conferme in vista dei Mondiali - Manzi e Marconcini cambiano di categoria : Il percorso d’avvicinamento ai Mondiali di Tokyo prosegue nel weekend 12-14 luglio con il Grand Prix Budapest 2019, penultimo evento del circuito maggiore prima della rassegna iridata di fine agosto. 550 Judoka provenienti da 82 Paesi sono iscritti ad uno dei Grand Prix più competitivi dell’intera stagione, che metterà in palio ben 700 punti (riservati al vincitore di ciascuna categoria) per il ranking di qualificazione olimpica a ...

Judo - Grand Prix Budapest 2019 : i convocati dell’Italia. Ci sono Manzi e Marconcini : “Abbiamo fatto una buona preparazione in Spagna i ragazzi sono motivati e scalpitano, perché i risultati ottenuti fino ad ora, sono buoni, ma stanno stretti a tutti. Si parte per Budapest con una squadra forte e agguerrita che vuole dimostrare il proprio valore” le parole di Francesco Bruyere. La Nazionale italiana di Judo è pronta a volare in terra ungherese dove si disputerà il Grand Prix di Budapest. Alcune assenze in terra magiara, su tutte ...

Judo - Grand Prix Montreal 2019 : Teddy Riner subito vittorioso - Eleonora Geri è settima nei +78 kg : Sul tatami di Montreal è andata in archivia una tappa importante del Grand Prix di Judo, che ha goduto anche del ritorno di uno dei simboli di questa disciplina, ovvero il francese Teddy Riner, capace di aggiudicarsi dieci titoli iridati, nonché due volte oro olimpico a Londra e Rio de Janeiro nei +100 kg. Dopo 16 mesi di assenza, l’asso transalpino è tornato in gara nei citati +100 kg per prepararsi al meglio in vista dei Giochi di Tokyo ...

Judo - Grand Prix Montreal 2019 : Emanuele Bruno e Andrea Regis eliminati agli ottavi nei 73 e 81 kg : La seconda giornata del Grand Prix di Montreal 2019 è andata in archivio nella notte italiana con i primi riscontri per quanto riguarda i primi azzurri impegnati sul tatami canadese. Le quattro categorie di peso in gara sono state 63, 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili, con l’Italia che non è riuscita a sbloccarsi nel medagliere dell’evento dopo le prime due giornate di combattimenti nel terzultimo Grand Prix prima dei Mondiali di ...

Judo : Teddy Riner torna ufficialmente in gara dopo 19 mesi di stop al Grand Prix di Montreal : Sono passati quasi 20 mesi dall’ultima apparizione ufficiale di Teddy Riner, considerato uno dei migliori Judoka della storia, in una competizione internazionale. La lunga attesa per rivederlo in azione sta però finalmente per concludersi, infatti il leggendario dieci volte campione del mondo è volato in Canada per prendere parte al Grand Prix di Montreal 2019, in programma dal 5 al 7 luglio. Riner, il quale sarà in gara nella categoria ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Basile al terzo turno dei -73 kg! Grande Italia sul tatami bielorusso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 10.28: Eccellente Basile! Con un ippon a 1’18” dal termine vola al terzo turno dei -73 kg 10.26: Vedremo presto sul tatami n.3 anche Carola Paissoni contro la spagnola Bernabeu. 10.25: Sul tatami il nostro Basile che affronta il turco Bektas 10.24: ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Basile - Parlati - Centracchio - Bellandi e Gwend al secondo turno! Grande prova di squadra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 10.18: In corso sul tatami n.2 il math tra la croata Matic e la belga Taeymans nella categoria dei -70 kg 10.16: Bellandi che affronterà al secondo gturno la francese Gahie nel prossimo turno 10.16: E c’è la vittoria di Bellandi!!! Waza-ari decisivo e ottima ...

Judo - Europei 2019 : Odette Giuffrida esordisce alla grande. Sconfitta la portoghese Esteves : Primo giorno di gare nei Campionati Europei 2019 di Judo, in quel di Minsk (Bielorussia), e l’Italia schiera subito uno dei grossi calibri per conquistare le medaglie. Stiamo parlando di Odette Giuffrida (categoria -52 kg), che ha fatto il suo esordio sul tatami bielorusso contro la portoghese Mariana Esteves. Un incontro alla portata per la romana, classe 1994 ed argento olimpico a Rio 2016. L’azzurra, che sta attraversando un ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : buona la prima per Odette Giuffrida! Grande attesa per Lombardo e Medves nei 66 kg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 Odette Giuffrida vince e va al secondo turno!!! La vice-campionessa olimpica in carica si è imposta per ippon (tre shido all’avversaria) sulla portoghese Esteves ed ora aspetta una tra Chitu e Korkmaz agli ottavi di finale. 10.05 Seconda sanzione per la portoghese Esteves, si mette bene il primo turno dell’azzurra Odette Giuffrida nei 52 kg. 10.03 Comincia l’Europeo di ...

Judo - Europei 2019 : i favoriti gara per gara. Presenti tutte le stelle del panorama continentale - Francia e Georgia sognano in grande : Ormai è tutto pronto a Minsk per l’inizio dei Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games. La rassegna continentale vedrà 400 atleti provenienti da 49 Nazioni sfidarsi per le medaglie e per accumulare punti fondamentali nel ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Andiamo ad analizzare di seguito i favoriti della vigilia per tutte le 14 categorie di peso in programma. -48 kg femminili La ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2019 : Corea del Sud chiude davanti a tutti con quattro titoli - Abe - Mollaei e Ortiz le stelle della manifestazione : Il quinto Grand Prix stagionale del circuito judistico internazionale, disputatosi nella cittadina cinese di Hohhot durante l’ultimo weekend, ha segnato l‘ingresso ufficiale negli ultimi 12 mesi valevoli per la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020, periodo nel quale i punti accumulati nei vari tornei saranno integralmente messi a referto nel ranking olimpico. La manifestazione ha visto il netto dominio dell’Asia con Corea del ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2019 : Cho Guham e Idalys Ortiz si confermano ad alti livelli : Terza ed ultima giornata di incontri nel Grand Prix di Hohhot 2019 (Cina), primo torneo di qualificazione olimpica a punteggio pieno dopo 12 mesi in cui gli eventi hanno assegnato metà del punteggio complessivo possibile. La manifestazione ha avuto per protagonisti ben 345 atleti provenienti da 44 Paesi ai nastri di partenza, seppur le defezioni non sono mancate, tra le quali quella dell’Italia che ha deciso di dedicarsi alla preparazione ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2019 : Mollaei e Heydarov trionfano al maschile - Niizoe e Trajdos si impongono tra le donne : Grande spettacolo in Cina per la seconda giornata del Grand Prix Hohhot 2019 in cui sono andate in scena le categorie intermedie del programma: -63 e -70 kg femminili, -73 e -81 kg maschili. Dopo una giornata d’apertura ricca di colpi di scena e risultati a sorpresa, le competizioni odierne sono state più lineari ed hanno rispettato a Grandi linee il pronostico della vigilia in tutte le categorie. La tedesca Martyna Trajdos ha regalato il ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2019 : Uta Abe domina nei -52 kg all’esordio stagionale - sorprese nelle altre categorie : La prima giornata del Grand Prix di Hohhot 2019 (in Cina) si è appena conclusa con l’assegnazione dei primi cinque titoli del weekend nelle categorie -48, -52, -57 kg femminili e -60, -66 kg maschili. La competizione cinese segna l’ingresso ufficiale negli ultimi 12 mesi valevoli per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020, perciò d’ora in avanti i tornei assegneranno il 100% dei punti disponibili nei ranking olimpici. La ...